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09 Nisan 2021 Cuma günü yayınlandı
Panelvan minibüs takla attı: 1 ölü, 3’ü çocuk 7 yaralı

Panelvan minibüs takla attı: 1 ölü, 3’ü çocuk 7 yaralı

Kaza yerinden detaylar

Hastane Trafik Kazası Keçi Polis Ekipleri Direksiyon 

-Kazalı araçtan detaylar
-Yaralı kadın ve çocuktan detaylar
-Ambulanslardan detaylar
-Polislerden detaylar
-Detay görüntüler

( KIRIKKALE ) KIRIKKALE

- Kırıkkale’de kontrolden çıkan panelvan minibüsün bariyerlere çarparak takla attığı trafik kazasında sürücü hayatını kaybederken 3’ü çocuk, 7 kişi yaralandı. Kaza, akşam saatlerinde Kırıkkale’nin Karakeçili ilçesindeki Hastane Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Vergi Kuru idaresindeki 27 TF 583 plakalı Ford marka panelvan minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak takla attı. İhbar üzerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan minibüs sürücüsü Vergi Kuru ile yolculardan A.Ö. (33), B.Ö. (1) C.Ö. (5), S.K. (26), S.K. (23), İ.Ö. (9) ve D.K. (55) ambulansla hastaneye kaldırıldı. Karakeçili Hastanesi’nde tedavi altına alınan sürücü Kuru, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazada yaralanan 3’ü çocuk, 7 yaralı ise Yüksek İhtisas Hastanesi ile Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavi altına alındı. Kara yolundaki araçların akışı ise bir süre alternatif yoldan sağlandı. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.
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