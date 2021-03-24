Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
24 Mart 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Panelvan araç TEM'de tıra arkadan çarptı: 2 yaralı

Panelvan araç TEM'de tıra arkadan çarptı: 2 yaralı

-Yaralıların sıkıştıkları araçtan çıkarılması

--Olay yerinden detaylar
--Detay

( KOCAELİ ) KOCAELİ

- Kocaeli TEM Otoyolu'nda panelvan araç ve tırın çarpışması neticesinde meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı. Olay, gece saatlerinde TEM Otoyolu İzmit kesimi Korutepe tünelleri mevki İstanbul istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 DSC 014 plakalı Peugeot marka panelvan araç, seyir halindeyken 55 KB 577 plakalı Scania marka tıra arkadan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle hasar alan kamyonetin içerisinde bulunan sürücü ve yanındaki bir kişi aracın içerisinde sıkışarak yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine Vatandaşlar durumu 112 Acil Yardım ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerine sıkıştıkları yerden çıkarılan 2 yaralı, ambulansa alınarak Umuttepe Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı. Polis ekipleri meydana gelen kaza ile ilgili inceleme başlattı.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Türkiye'den 09:05 ManzaralarıTürkiye'den 09:05 Manzaraları
Atatürkün Doğduğu Kent SelanikAtatürkün Doğduğu Kent Selanik
İstanbul'da deprem oldu!İstanbul'da deprem oldu!
Tarihi Günden Özel Kareler...Tarihi Günden Özel Kareler...
Gramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç EdiyorGramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç Ediyor
Muharrem İncenin Parti Otobüsüne Beyaz Gazete Ulaştı...Muharrem İncenin Parti Otobüsüne Beyaz Gazete Ulaştı...
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement