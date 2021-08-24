Panelvan araç park halindeki araçlara çarpıp inşaat iskelesine daldı

-İskeleye giren minibüsten görüntü

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( İSTANBUL ) İSTANBUL



- Kâğıthane’de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği panelvan araç, bir kamyonet, bir de hafif ticari araca çarparak inşaat iskelesine daldı.Kaza, saat 17.30’da Kağıthane Harmantepe Mahallesi Cazip Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 34 VP 4903 plakalı panelvan araç rampa aşağı indiği sırada kontrolden çıkarak, 34 ZV 8250 plakalı kamyonet ile 34 CTA 025 plakalı hafif ticari araca çarparak inşaat iskelesine daldı. Kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken, sokakta ve inşaat alanında çalışanın olmaması olası bir faciayı önledi. Bunun üzerine vatandaşlar durumu polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, çevreye güvenlik şeridi çekerek önlem aldı. Kaza nedeniyle inşaattaki iskele tamamen yıkıldı. Kazaya karışan araçlar çekiciyle olay yerinden kaldırıldı. Ekiplerin kazayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

