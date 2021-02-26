Panelvan araç içerisinde yaktıkları mangal sonları oldu

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( İSTANBUL -ÖZEL)- Çatalca’da iki akrabanın feci ölümü- Gece kaldıkları arabada yanlarına aldıkları mangaldan zehirlenerek hayatlarını kaybettiler İSTANBUL



- Çatalca’da ev yapma çalışması için ilçe dışından köydeki evlerine gelen iki akraba, gece ısınmak için panelvan minibüs içinde yaktıkları mangal kömüründen sızan gazla zehirlenerek uyudukları yerde hayatını kaybetti. Olay, sabah saatlerinde Çatalca Çanakçı Köyü’nde bulunan bir arsa içerisinden meydana geldi. İddiaya göre, akraba oldukları öğrenilen iki kişi Beylikdüzü’nden Çatalca’ya gelerek boş arazideki arsada ev çalışması yaptı. Şahıslar, arazideki çalışmanın ardından gece panelvan minibüse battaniye serdi ve ısınmak için yaktıkları mangalı yanına aldı. Köylüler aracın camını kırarak kontrol etti İki kişi ısınmak için yaktıkları mangaldan zehirlenerek hayatını kaybetti. Aracı gören mahalle muhtarı ve bir kişi ise iki kişinin hareketsiz yattığı aracın önce camını kırdı, ardından ise içeride 2 kişinin cansız bedeniyle karşılanınca jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi. İki akrabanın cansız bedeni ilk inceleme ardından morga kaldırıldı. “Mangal zehirlemiş onları” Olayla ilgili konuşan Çanakçı Köyü Muhtarı, Recai Uslu yaşananları aktararak, “ Arkadaş geldi olay yerine çağırdı beni. Arkadaşım olay yerine benden önce gitti ne olduğunu sordum ‘İkisi de içeride yatıyor’ dedi.

Gelen arkadaş camı kırdı içeriye girdik. Bir de baktık iki arkadaş camı kırıp içeriye girmiş üzerlerinden de mangal vardı. Mangal yakmışlardı. Mangal zehirlemiş onları. Jandarma geldi. Çalışma yapıyorlarmış kendilerine göre 50 - 60 metrekare yere tahtadan bir ev yapıyorlarmış” dedi.

(Md- MB-



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