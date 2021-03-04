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04 Mart 2021 Perşembe günü yayınlandı
Pandemiyle raylar yük trenlerine kaldı

Pandemiyle raylar yük trenlerine kaldı

drone görüntüsü

Yolcu Taşımacılığı Tren Seferleri Gesi Trol 

-Aktüel görüntü
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( ERZİNCAN -ÖZEL-DRONE) ERZİNCAN

- Korona virüs tedbirleri kapsamında uzun zamandır Doğu Anadolu’da yolcu taşımacılığı yapan trenlerin seferleri durdurulurken raylar yük trenlerine kaldı.Korona virüs salgınıyla mücadele etme kapsamında tüm bölgesel tren seferleri TCDD tarafından geçici bir süre ile durdurulmuştu. Uzun zamandır Doğu Anadolu Bölgesi'nde sefer yapılamazken raylar yük trenlerine kaldı.Erzincan’da yük trenlerin geçişleri drone'la havadan görüntülenirken vatandaşlar yolcu taşımacılığı yapan tren seferlerinin kontrollü şekilde başlamasını talep etti.Vatandaşlar, özellikle Doğu Ekspresi'nin bölgenin turizmine can kattığını belirtti.

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