Pandemiyi hiçe sayıp eğlendiler

-Polisin içerdikleri uyarması

-Kimlik kontrolü yapması

-Masalardan görüntü

-İş yerinden görüntü

-Kimliklerin toplanması

-Mutfaktan görüntü

-İş yerinin içinden görüntü



( MERSİN ) -- Mersin polisi, kapalı olması gereken içkili bir mekana baskın düzenledi- Baskında 20 kişi, pandemi kurallarını hiçe sayarak eğlenirken suç üstü yakalanırken hem müştekilere hem de iş yeri sahibine 63 bin 600 lira para cezası uygulandı MERSİN



- Mersin polisi, kapalı olması gereken içkili bir mekana baskın düzenledi.

Düzenlenen operasyonda 20 kişi, pandemi kurallarını hiçe sayarak eğlenirken suç üstü yakalanırken, hem müştekilere hem de iş yeri sahibine toplamda 63 bin 600 lira idari para cezası kesildi. Edinilen bilgiye göre, Akdeniz ilçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Camişerif Mahallesinde bulunan içkili bir lokantanın, pandemi kurallarına aykırı olarak oturan müşteki kabul ettiği, kapısını kilitli tuttuğu ve koyu renkli camlar ile iş yeri içerisinin görülmesinin engellenmeye çalıştığının ihbarını aldı. Belirlenen adres üzerinde incelemeler yapan ekipler, gelen ihbarın doğru olduğunu tespit etti. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, iş yerine operasyon düzenledi.

Yapılan baskında mekanda konsomasyon kadınların olduğu, 18 yaşından küçük çocuk işçilerin çalıştırıldığı, toplamda 20 kişinin masalarda alkollü içki içerek eğlendikleri, sosyal mesafe kurallarını hiç saydıkları, maske kullanmadıkları ve tütün mamulleri kullandıkları belirlendi. Pandemiyi hiçe sayarak eğlenenlere ve iş yeri sahibine Hıfzıssıhha Kanuna Muhalefetten toplamda 63 bin 600 lira para cezası kesildi. Ayrıca kurallara uymayarak faaliyet gösteren iş yeri mühürlendi. (KRY-



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