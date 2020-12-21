Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
21 Aralık 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Pandemiyi hiçe sayıp eğlendiler

Pandemiyi hiçe sayıp eğlendiler

Polisin mekana girmesi

Para Cezası Alkollü İçki Küçük Çocuk Çocuk İşçi Harekete Geç 

-Polisin içerdikleri uyarması
-Kimlik kontrolü yapması
-Masalardan görüntü
-İş yerinden görüntü
-Kimliklerin toplanması
-Mutfaktan görüntü
-İş yerinin içinden görüntü

( MERSİN ) -- Mersin polisi, kapalı olması gereken içkili bir mekana baskın düzenledi- Baskında 20 kişi, pandemi kurallarını hiçe sayarak eğlenirken suç üstü yakalanırken hem müştekilere hem de iş yeri sahibine 63 bin 600 lira para cezası uygulandı MERSİN

- Mersin polisi, kapalı olması gereken içkili bir mekana baskın düzenledi.
Düzenlenen operasyonda 20 kişi, pandemi kurallarını hiçe sayarak eğlenirken suç üstü yakalanırken, hem müştekilere hem de iş yeri sahibine toplamda 63 bin 600 lira idari para cezası kesildi. Edinilen bilgiye göre, Akdeniz ilçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Camişerif Mahallesinde bulunan içkili bir lokantanın, pandemi kurallarına aykırı olarak oturan müşteki kabul ettiği, kapısını kilitli tuttuğu ve koyu renkli camlar ile iş yeri içerisinin görülmesinin engellenmeye çalıştığının ihbarını aldı. Belirlenen adres üzerinde incelemeler yapan ekipler, gelen ihbarın doğru olduğunu tespit etti. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, iş yerine operasyon düzenledi.
Yapılan baskında mekanda konsomasyon kadınların olduğu, 18 yaşından küçük çocuk işçilerin çalıştırıldığı, toplamda 20 kişinin masalarda alkollü içki içerek eğlendikleri, sosyal mesafe kurallarını hiç saydıkları, maske kullanmadıkları ve tütün mamulleri kullandıkları belirlendi. Pandemiyi hiçe sayarak eğlenenlere ve iş yeri sahibine Hıfzıssıhha Kanuna Muhalefetten toplamda 63 bin 600 lira para cezası kesildi. Ayrıca kurallara uymayarak faaliyet gösteren iş yeri mühürlendi. (KRY-
loading...
İlgili Foto Galeriler
Doğum günü faciayla sona eriyordu!Doğum günü faciayla sona eriyordu!
5 Yaşında Tam 80 Kilo5 Yaşında Tam 80 Kilo
3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı
Adanada İşçi Servisi Devrildi!Adanada İşçi Servisi Devrildi!
Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...
Kağıthanedeki Dehşet Anları KameradaKağıthanedeki Dehşet Anları Kamerada
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement