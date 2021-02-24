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24 Şubat 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Pandemiyi fırsata çevirdiler

Pandemiyi fırsata çevirdiler

Banyo ve tuvalet tamiratı.

Öğrenciler 

-Binanın görünüşü.
-Binada yapılan temizlik ve tamirat işleri
-Detay görüntüler
-Müdür Cihan Vatan ile röp.
-Aşçı Hanife Sargın ile röp.
-Hizmetli Atilla Kartal ile röp.

( BALIKESİR ) BALIKESİR

- Burhaniye ilçesinde pandemiyi fırsata çeviren Anadolu Lisesi Erkek Öğrenci Pansiyonu görevlileri, kurumu lüks otele döndürdü. Pansiyon Müdürü Cihan Vatan’ın öncülüğünde çalışma başlatan aşçı, kaloriferci, bekçi ve hizmetli binayı baştan aşağı yeniledi. 5 aydır kapalı olan Burhaniye Anadolu Lisesi Pansiyonu, çalışanların gayretleriyle yenilendi. Müdür Cihan Vatan’ın öncülüğünde bir araya gelen aşçı Hanife Sargın, kaloriferci Ali Yolcu, hizmetli Atilla Kartal ve bekçi Önder Kahraman binayı baştan aşağıya yeniledi. Binanın boya ve badanası yenilerken, banyo ve tuvaletler de elden geçti. Yatakhaneler ve yemek salonu da düzenlendi.
Pansiyon Müdürü Cihan Vatan, kendisiyle birlikte çalışan personele teşekkür etti ve pazartesi günü okula başlayacak öğrenciler için temiz ve huzurlu bir pansiyon hazırladıklarını söyledi.

Severek çalıştıklarını anlatan Müdür Cihan Vatan, “Pandemi dolayısıyla yurdumuz 4-5 aydır kapalıydı. Biz bu dönemde yurdu baştan aşağıya, kara sıva duvarlarını saten alçı ile kapladık. Tavanlara hasırla döşedik. Pandemi dolayısıyla alınacak tüm tedbirleri aldık. Öğrencilerimizin temiz, rahat bir şekilde barınabilecekleri hale getirdik. Bahçeye çim ektik, çimle kapladık. Bu hizmetleri hep birlikte yaptık. Pazartesi günü okul açılacak Pazar günü itibarıyla 40 öğrencimize evleri gibi hissedecekleri bu ortamı hazırlayıp onlar için uygun hale getirdik” dedi.
Aşçı Hanife Sargın da, “3 yıldır aşçılık yapıyorum. Pandemi dolayısıyla 4-5 aydır öğrencilerimizin olmamasından dolayı bu fırsatı değerlendirmek istedik. Başta müdürümüz Cihan Vatan olmak üzere, bütün arkadaşlarımızla birlikte güzel işler yaptık. Çocuklarımıza huzurlu bir ortam hazırlamaya çalıştık” dedi.
(FT-MŞ)
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