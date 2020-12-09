Pandemiye rağmen Zerzevan'a ziyaretçi akını

-Genel ve detay görüntüler



( DİYARBAKIR ) - DİYARBAKIR



- Diyarbakır’ın Çınar ilçesinde bulunan ve yapılan arkeolojik bulgularla dünyanın dikkatini üzerine çeken Zerzevan Kalesini 2020 yılının ilk 11 ayında 162 bini aşkın turistin ziyaret ettiği bildirildi.

UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesinde yer alan tarihi surları ile Hevsel Bahçeleri, İslam aleminin 5. Harem-i Şerif'i olarak kabul edilen Ulu Cami, İçkale Müze Kompleksi, peygamber makamları, türbeleri ile zengin tarihi ve kültürel değerleri bünyesinde barındıran Diyarbakır, Zerzevan Kalesi ile de adını dünyaya duyurdu. Çınar ilçesine 13 kilometre uzaklıkta bulunan ve 60 dönümlük geniş bir alanı kaplayan Zerzevan Kalesinde yapılan kazı çalışmalarında elde edilen Asur dönemine ait bir mühür kalenin tarihini bin 200 yıl daha geriye çekti. İçinde barındırdığı Mithras tapınağı ile yerli ve yabancı turistlerin en merak ettiği bölge haline gelen Zerzevan Kalesini 2020 yılının ilk 11 ayında 162 bin 575 kişi ziyaret etti. Zerzevan Kalesi Kazı Başkanı Doç. Dr. Aytaç Coşkun’un paylaştığı verilere göre, 30 Kasım 2020 itibariyle Zerzevan Kalesini yerli 156 bin 614, yabancı 5 bin 961 kişi olmakla birlikte toplam 162 bin 575 kişi ziyaret etti. (RK-YRT-



loading...