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07 Şubat 2021 Pazar günü yayınlandı
Pandeminin olumsuz etkilerini sporla atıyorlar

Pandeminin olumsuz etkilerini sporla atıyorlar

Drone ile spor koordinasyon merkezi görüntüsü

İnternet Bağımlılığı Öğrenciler Sosyal Hayat Trol 

-Antrenman yapan çocuklar
-Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu ile röp.
-Öğrenciler ve antrenmanı takip eden velilerle röp.

( MERSİN )- Erdemli Belediyesi Spor Koordinasyon Merkezi'nde tedbirlerle birlikte açılan futbol kursunda öğrenciler antrenmanlarda stres atıyor MERSİN

- Mersin'in Erdemli ilçesinde pandemi sürecini evde geçiren öğrenciler kontrollü sosyal hayat kuralları kapsamında spor aktivitelerine izin verilmesiyle birlikte spor okulunda antrenmanlara başladı.
Öğrenciler internet bağımlılığı başta olmak üzere sürecin olumsuzluklarını spor yaparak üzerlerinden atıyor. Erdemli Belediyesi Spor Koordinasyon Merkezi'nde tedbirlerle birlikte açılan futbol kursunda öğrenciler antrenmanlarda stres attı. Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, bu süreçte çocukların ve gençlerin yanlarında olmaya devam edeceklerini belirtti.
Başkan Tollu, “Amacımız gençlerimizi her alanda yarınlara en güzel şekilde hazırlamak. Malumunuz bizim spor koordinasyon merkezimiz var. Çocuklarımızın pandemi sürecinden dolayı eve kapanması ciddi bir sıkıntı idi. Çocuklarımız artık sporla tüm streslerini üzerlerinden atacak. Kurallar çerçevesinde onlara her türlü imkanı sunacağız” diye konuştu.
Öğrenciler ise futbol kursunun açılmasından hayli memnun olduklarını söyledi.

Öğrencilerin kimi 'Evde artık vazo kırmayacağım’ derken kimisi de 'Kilo vereceğimi düşünüyorum' sözleriyle gülümsetti. Antrenmanları takip eden aileler de pandemi sürecinde çocukların internet bağımlısı olduğunu, enerjilerini spor ile atan çocukların kendilerini toparlayacaklarına inandıklarını dile getirdi.
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