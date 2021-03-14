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14 Mart 2021 Pazar günü yayınlandı
Pandeminin kahramanları kamera karşısına geçti

Pandeminin kahramanları kamera karşısına geçti

Tokat'ta sağlıkçılar tarafından hazırlanan klip

( TOKAT ) TOKAT

Acil Servis Hastane Kamera Sağlık Çalışanları Sağlıkçı 


- Tokat’ta korona virüsle mücadelede önemli rol üstlenen sağlık personelleri kamera karşısına geçti. Tokat’ta korona virüs ile mücadele eden sağlık çalışanları, 14 Mart Tıp Bayramı'na özel klip hazırladı. Sağlık personelleri hastanenin acil servis koridorları, yoğun bakım servisleri, 112 merkezi gibi mekanlarda kamera karışına geçti. Korona virüsle mücadelede özel kıyafetleri ile ön saflarda yer alan sağlıkçılar kamera kaşsısında da hünerlerini sergiledi. Tokat Mevlana İmam Hatip Ortaokulu Müzik Öğretmeni Seyfi Karslı'nın 'Merhamet Ordusu' isimli bestesini sağlık çalışanları seslendirdi. Klipte yer alan sağlık çalışanları pandemi sürecindeki zorlu mücadelelerini canlandırdı.
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