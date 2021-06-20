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20 Haziran 2021 Pazar günü yayınlandı
Pandemiden sıkıldılar, yemek kursuna koştular

Pandemiden sıkıldılar, yemek kursuna koştular

kursiyerlerin yemek yapması

Siyer Mesleki Eğitim İsaf Padişah Allah 

-kursiyerlerle röp.
-Melek Altun ile röp.
-detaylar

( TRABZON -ÖZEL)- Cihan padişahı Kanuni Sultan Süleyman’ın doğduğu şehirde Süleymaniye çorbasını öğreniyorlar TRABZON

- Trabzon'da Ortahisar Halk Eğitim Merkezi bünyesinde açılan yemek kurslarına pandemi döneminde yoğun ilgi olurken, kursiyerler Trabzon’da 1495 yılında doğan Cihan Padişahı Kanuni Sultan Süleyman’ın çok sevdiği Süleymaniye Çorbası'nı yapmayı öğreniyorlar. Pandemi döneminde evde çok sıkıldıklarını belirten kursiyerler öğrendikleri püf noktalarıyla çok daha leziz yemekler pişirdiklerini belirtirken, bu sayede daha çok iltifat almaya başladıklarını söylediler. Sultan Süleyman’ın en çok sevdiği çorba Ortahisar Halk Eğitim Merkezi yiyecek içecek hizmetleri eğitmeni Melek Altun, Kanuni Sultan Süleyman’ın en çok sevdiği çorba olan Süleymaniye çorbasını kursiyerlere öğretmeye çalıştıklarını belirterek özellikle pandemi sonrası kurslara ilginin iki kat arttığını söyledi.

Altun, ”16 yıldır bu sektörün içerisindeyim. Kursiyerlerimiz, yiyecek içecek hizmetlerinde mesleki eğitimlerini alıyorlar. Şu anda kursiyerlerimize Osmanlı mutfağında yer alan Süleymaniye çorbasını öğretiyoruz. Sultan Süleyman’ın çok sevdiği bir çorba. Özel misafirleri geldiğinde mutlaka onlara bu çorbadan ikram edilirdi. Süleymaniye çorbasının içerisinde patates, soğan, havuç, kabak, ıspanak mercimek bulunuyor. Çorba piştikten sonra ufak ufak köfteler yapılarak kızartılıp çorbaya ilave ediliyor. Baharatı, tereyağıyla, sarımsağıyla birlikte servis ediliyor. Kursiyerlerimiz 6 aylık eğitimlerinde yöresel yemek kültürünün yanında Osmanlı mutfağını da öğreniyorlar. Bunun yanı sıra dünya mutfağından da eğitim veriyoruz” dedi.
Fazla bilinmiyor Süleymaniye çorbasının özellikle bölgemizde fazla bilinmediğini kaydeden Altun, “Süleymaniye çorbası fazla bilinen bir çorba değil. Böylelikle Süleymaniye çorbasını da tanıtmış oluyoruz. Çok lezzetli bir çorba. Aslında Osmanlı mutfağı bizim kültürümüz. Zaten Osmanlı mutfağı çok geniş saymakla bitmez. Bizde bunlardan bazılarını kursiyerlerimize gösteriyoruz. Biz burada kursiyerlerimize temel mutfak kültürünü öğretiyoruz. Buradan ayrılan kursiyerimiz bir işletmede restoranda çalışmanın yanı sıra evlerinde yapabilecekleri yemekleri de öğrenmiş oluyorlar” diye konuştu.
Pandemi sonrası kurslara ilgi arttı Pandemi sonrasında kurslara ilginin iki kat arttığını kaydeden Altun, “Pandemi öncesinde de kurslarımıza ilgi vardı ancak pandemi sonrası ilgi daha da arttı, ikiye katlandı diyebiliriz" şeklinde konuştu.
Pandeminin kendilerini çok sıktığını bu nedenle yemek kursuna yazıldığını belirten kursiyerlerden Cemile Karal, “Mutfak alanını hep sevmişimdir. Burada hocamızla daha çok sevdik. Burada öğrendiklerimle aile bütçeme de katkıda bulunmak istiyorum. Pandemi evde bizi çok sıktı. O nedenle bir şeyler yapmak üretmek isteğim arttı. Evde çok bunaldık. İnşallah daha güzel yerlere gelmeyi düşünüyoruz” derken, ev hanımı Semra Yadigaroğlu ise “Ev hanımıyım. Burada öğrendiğim püf noktalarıyla evde yaptığım yemeklerin püf noktaları çok farklı. 20 yıllık evliyim. Burada öğrendiklerimizden sonra artık evdekilerden farklı iltifatlar almaya başladım. Pandemi öncesinde meşguliyetler daha farklıydı. Pandemi bizi eve kapatınca zevkimize hitap eden, bizi dinlendirecek sosyal aktivite ne var diye düşündüğümüzde burası aklımıza geldi. Burada öğrendiklerimle aile bütçesine de katkıda bulunabilirim. Karşımıza fırsat çıkarsa değerlendirebiliriz. İlk kez bu kursa katılıyorum ve geç kaldığımı düşünüyorum” ifadelerini kullandı.
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