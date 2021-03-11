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11 Mart 2021 Perşembe günü yayınlandı
Pandemiden sıkıldı, çocukluk hayali olan albümü yapıyor

Pandemiden sıkıldı, çocukluk hayali olan albümü yapıyor

Alara Kuru ile röp.

( İSTANBUL ) İSTANBUL

Harekete Geç Genç Kadın Irak 


- Tüm dünyayı etkisi altına alan pandemiden sıkılan genç kadın, çocukluk hayalini gerçeğe dönüştürmek için harekete geçti. Çocukluk hayali olan bir albüm çıkarmak için yola çıkan genç kadının klibinde ünlü oyuncular da oynayarak destek olacak Çocukluktan itibaren en büyük hayali şarkı söylemek ve albüm çıkarmak isteyen Alara Kuru, bu hayalini pandemiden çok sıkılınca gerçeğe dönüştürmeye karar verdi. Bir çocuk annesi olan Kuru, ilk olarak hayalini eşine Furkan Kuruya anlattı. Eşinin de desteğiyle beraber Alara Kuru, hayalini gerçekleştirmek için yola koyuldu. Bu konuda girişimler de bulunan Kuru'ya ünlü oyuncu Wilma Elles ve Youtuber Burak Bozdağ da klibinde oynamayı kabul ederek destek olacak. Kendisinin Ebru Gündeş'in şarkılarıyla büyüdüğünü çocuğunun ise kendi şarkılarıyla büyümesini istediğini belirten Alara Kuru, "Müzik sevdam 15 seneye dayanıyor. Her zaman kendi kendime şarkı söylüyordum. Albüm çıkarmaya karar verdiğimde bunu eşimle paylaştım. O da bana her zaman destek oldu. Bunu pandemi zamanında masaya yatırdık. Bu karardan sonra aranjör Mustafa Arapoğlu ve Kadir Balık ile konuştuk onlarda bize destek oldular. İdolüm Ebru Gündeş. Ben onun şarkılarıyla büyüdüm. Onun gibi sağlam adımlarla yürümek istiyorum. Benim 2 aylık bir kızım var ona kalıcı bir anı bırakmak istiyorum. Ben Ebru Gündeş'in şarkılarıyla büyüdüm kızımda benim şarkılarımla büyüsün istiyorum" diye konuştu.

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