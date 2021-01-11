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11 Ocak 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Pandemiden dolayı görüşemediği Almanya'daki sevgilisinden 1001 gülden oluşan kalp geldi

Pandemiden dolayı görüşemediği Almanya'daki sevgilisinden 1001 gülden oluşan kalp geldi

GÜLDEN KALPBİ GÖRÜNCE SEVİNCİ

Genç Kız Yurt Dışı Gurbetçi 

-GÜLÜ KOKLAMASI VE KARTI OKUMASI
-YASEMİN DAŞBAŞI RÖP
-GENEL DETAY

( GİRESUN ) GİRESUN

- Giresunlu genç kız yurtdışında yaşayan ve pandemi sürecinde görüşemediği Almanya'daki gurbetçi sevgilisinden 1001 gülden oluşan kalp hediyesi alınca büyük sevinç yaşadı. Çiçekçi tarafından çalıştığı iş yerine getirilen 1001 gülden oluşan kalbi gören Yasemin Daşbaşı’nın yaşadığı mutluluk görülmeye değerdi. Sevincinden yerinde tepinen ve çığlık atan Yasemin Daşbaşı, zaman zaman çiçek hediyeleri aldığını ancak böyle bir sürprizi beklemediğini kaydederek, “Erkek arkadaşımla uzun süredir görüşüyoruz ancak yurt dışında olduğu için pandemiden dolayı gelememişti. Zaman zaman çiçek ve gül gibi hediyeler gönderiyordu ama bu defa hiç düşünemediğim kadar büyük bir sürpriz yaptı. Çalıştığım iş yerinde öğlen tatiline çıkmıştım geldiğimde içeride kocaman gülden kalbi görünce şaşırdım bana geldiğini söylediklerinde ise mutluluktan dünyalar benim oldu” diyerek duygularını dile getirdi.
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