Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
24 Haziran 2021 Perşembe günü yayınlandı
Pandemiden dolayı arkadaşlarını özleyen öğrenciler, doyasıya eğlendi

Pandemiden dolayı arkadaşlarını özleyen öğrenciler, doyasıya eğlendi

- Karlıova'daki okuldan öğrenciler detay

Yarış Yumurta Öğretmenler Öğretmen Öğrenciler 

-- Oyunlardan detay
-- Sandalye kapmaca drone detay
-- Genel ve detay
-- Röp

( BİNGÖL ) - BİNGÖL

- Bingöl’ün Karlıova ilçesindeki bir köy okulunda düzenlenen etkinlikte öğrenciler, aylar sonra öğretmen ve arkadaşlarıyla doyasıya eğlendi. Milli Eğitim Bakanlığı’nın ‘Fiziksel ve Sosyal Etkinlik Planı’ kapsamında, İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde Karlıova ilçesine 40 kilometre mesafede olan Bağlıisa Selekan İlkokulunda öğrenciler ve öğretmenler mini bir etkinlik düzenledi.
Düzenlenen etkinliğe İl Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney ve şube müdürleri katılırken, öğretmen ve öğrenciler pandemi kuralları çerçevesinde doyasıya eğlendi. Öğrenciler sandalye kapmaca, çuval yarışı, yumurta yarışı, top sektirme gibi yarışmalarda kıyasıya yarışıp, etkinliğin tadını çıkardı. Pandeminin olumsuz etkilerini ortadan kaldırmak için böyle bir etkinliğin düzenlendiğini belirten İl Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney, öğrencilerin mutluluklarına şahit olduklarını belirtti.
Güney, “Okullar arasındaki farklılıkları azaltmak, eğitimde fırsat adaletini sağlamak ve pandeminin olumsuz etkilerini bertaraf etme adına Karlıova merkeze 40 kilometre uzaklıktaki okulumuzu ziyaret ettik. 70 öğrencimiz var bu okulumuzda. Öğrencilerimize destek olmak, öğretmen arkadaşlarımızın moral ve motivasyonunu yükseltmek amacıyla buradayız. Okulumuzda çocuklarımızın sosyal, duygusal yönlerini güçlendirmek adına bir etkinlik düzenledik. Mutluluklarına şahit olduk. Bu program 18 Haziran- 2 Temmuz arasında devam eden, genellikle öğrencilerimizin sosyal, duygusal ve akademik gelişimine katkı bulunmak amacıyla tertip ettiğimiz bir program” dedi.
Arkadaşlarıyla ve öğretmenleriyle çok güzel vakit geçirdiğini söyleyen öğrencilerinden Helin Uzar ise “Öğretmenlerimizle oyunlar oynadık. Yumurta yarışı, çuval yarışı, top sektirmece yarışları oynadık. Arkadaşlarımızla çok güzel vakitler geçirdik. Arkadaşlarıma ve öğretmenlerime çok teşekkür ederim” şeklinde konuştu.
Etkinlik sonunda İl Milli Eğitim Müdürü Güney tarafından çocuklara çanta ve çeşitli hediyeler de takdim edildi. (MAÇ-HİV-
İlgili Foto Galeriler
O Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzlettiO Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzletti
Derya Öğretmenin En Acı GünüDerya Öğretmenin En Acı Günü
24 Kasım Öğretmenler Günü Capsleri24 Kasım Öğretmenler Günü Capsleri
Bu Canavardan 1 Tane ÜretildiBu Canavardan 1 Tane Üretildi
Memurların Leğen Board EğlencesiMemurların Leğen Board Eğlencesi
TABIP öğrencileri İTÜ Uçak Uzay Bilimleri Fakültesi'deTABIP öğrencileri İTÜ Uçak Uzay Bilimleri Fakültesi'de
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement