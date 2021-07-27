Pandemiden bunalan çocuklar eğlenceye doydu

-- Halat ile arabanın çekilmesi ve detaylar

-- TSGB il koordinatörü Mustafa Güneş röportaj

-- Çocuklardan röportaj



( ERZİNCAN ) ERZİNCAN



- Erzincan’da Türkiye Gençlik STK'ları Platformu tarafından gerçekleştirilen 2. Gençlik Liderliği Eğitim Programı kapsamında liderlik eğitimini tamamlayan ve kendi grubunu kurarak gençlere faaliyetler düzenleyen liderler ile onların öğrencilerinin katılımıyla kapanış festivali yapıldı. Erzincan’da 2. Gençlik Liderliği Eğitim Programı kapsamında liderlik eğitimini tamamlayan liderler ve öğrencileri kapanış festivalinde doyasıya eğlendi. Gençler bir yandan gitar çalıp şarkı söylerken arkadaşları ise, Geleneksel Türk okçuluğu, halat çekme, voleybol, satranç, ebru sanatı gibi birçok faaliyet gerçekleştirerek pandeminin verdiği sıkıntılarını giderdiler. Erzincan Ekşisu Mesire Alanı’nda bir araya gelen gençler ve çocuklar birçok etkinliği aynı anda yaparak eğlenmenin tadını çıkardı. Yapılan programda halat çekme etkinliği ise renkli görüntülere sahne oldu. Türkiye Gençlik STK'ları Platformu (TSGB) programının il koordinatörü Mustafa Güneş yapılan şenlik hakkında bilgi vererek, “Erzincan ilinde Şubat ayı itibarıyla TGSB (Türkiye Gençlik STK'ları Platformu) Gençlik Liderliği eğitimi düzenlendi.

Bu programda 16 gencimiz aday olarak katıldı ve 10 hafta boyunca staj yaptılar. Bu staj programında kendi belirlemiş oldukları gençlerle beraber faaliyetler yaparak stajlarını tamamladılar. Son olarak ‘Gençlik Şenliği’ adı altında final etkinliğimizi gerçekleştiriyoruz. Burada gençler diğer arkadaşları ile beraber tüm faaliyetleri bir arada gerçekleştiriyorlar. Bu etkinlikte emeği olan herkese teşekkür ederim.” dedi.

Etkinliklerin pandemi sonrası çok iyi geldiğini belirten çocuklar doyasıya eğlendi. Yapılan faaliyetlerden ötürü memnuniyetini dile getiren İlayda Reyyan Koşan ise, “Bugün burada Erzincan Gençlik Merkezi’nin yaptığı bir etkinliğe geldim arkadaşlarımla. Burada parkurlar vardı, eğlendik hep birlikte, güzel bir oldu bizim için de.” diye konuştu.

(EFS-

