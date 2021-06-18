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18 Haziran 2021 Cuma günü yayınlandı
Pandemide okul binasını yenilediler

Pandemide okul binasını yenilediler

Okuldan detaylar

Koronavirüs Trafik Kuralları Okul Binası Koronavirüs Öğrenciler 

-Öğrencilerden detaylar
-Okulun içinden detaylar
-Röportajlar

( ERZURUM ) ERZURUM

- Oltu Yasin Haşimoğlu İlkokulu Okul İdaresi ve Okul Aile birliğince pandemi sürecinde kapalı olan okulu tepeden tırnağa tadilat yaparak hizmete açtılar. Oltu Yasin Haşimoğlu İlkokulu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri sürecinde kapalı olduğu günleri fırsat çevirip okul aile birliği üyelerinin verdiği destekle okul binasını bahçesini tamamen yenilediler. Yasin Haşimoğlu Mahallesi'nde 34 yıl önce yapılan 306 öğrencinin eğitim gördüğü 13 derslikli okulda, aradan geçen sürede fiziki olarak kısmen yıpranma meydana geldi. Çocuklarının daha güzel ortanda eğitim görmesini isteyen veliler ve okul aile birliği okulun kapalı olmasından faydalanarak okul binasının fiziki şartlarının iyileştirilmesinin yanı sıra bahçenin de peyzaj düzenlenmesini yaptılar. Aileler, sınıf ortamının yenilenmesi için tavanlara ve koridorlara tarihi ve bilimsel içerikli pano ile fotoğraflar yerleştirdi, sınıflara zeka oyunları kurup spor salonunu yeniledi. Çalışma kapsamında okulun dış cephe sıvası ile boyası yapıldı. Okula ilişkin bilgi ve duyuruların paylaşılması amacıyla binaya elektronik tabela yerleştirildi, çocukların trafik kuralları konusunda bilinçlendirilmesi amacıyla da bahçe duvarlarına trafik levhaları konuldu. Okul Müdürü Lokman Yıldırım, “Pandeminin başlaması ile birlikte Okulumuz nasıl güzelleştiririz mantığıyla işe başladı ve Okulumuzun Boyanması görselleştirilmesi daha güzel bir hale gelmesi öğrencilerimizin severek okula gelmeleri noktasında gerekli çalışmaları yaptık ve hizmete sunduk bize destek olan herkese teşekkür ederim” dedi.
Öğrenci Velisi Kübra Cansu “Bu pandemi döneminde okulumuz kapalıydı okulumuzu fiziki olarak görsel olarak hijyen olarak her türlü yenileme yapıldı.biz veli olarak çok memnunuz” dedi.
4/ C sınıfı Öğrencisi Özge İclal Tanrıver, “Okulumuzdaki her şey çok güzel yapılmış dijital panomuz var özel günlerde yazılarımız oluyor okulumuzun dış çevresi çok güzel yapılmış ilk okula geldiğimde görünce şaşırdım ve de çok hoşuma gitti” dedi.

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