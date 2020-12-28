Pandemide öğrencilere gerçeği aratmayan hastane simülasyon merkezi kuruldu

--Öğrencilerin ders alması

--Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr Zafer Utkan ile röportaj

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( KOCAELİ )- Korona virüs önlemleri kapsamında gerçek hastaların yerini simülasyon aldı KOCAELİ



- Kocaeli'de korona virüs önlemleri nedeniyle gerçek hastalar üzerinde pratik yapamayan Tıp Fakültesi öğrencileri, gerçek hastane ve hastaları aratmayan simülasyon merkezi ile eğitimlerine devam ediyor. Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencileri, pandemi sebebi ile pratik derslerini daha güvenli bir ortamda almak adına gerçek hastane ve hastaları aratmayan simülasyon merkezi ile eğitime devam ediyor. Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi binasında kurulan, İyi Hekimlik Uygulamaları ve Multidisipliner Simülasyon Merkezi’nde tıp fakültesi öğrencileri gerçeğini aratmayan simülasyon merkezi ile eğitime devam ediyor. Kurulan merkezde, acil servisten doğumhane odasına kadar her şey gerçeği ile bire bir özellikleri taşıyor. Korona virüs önlemleri kapsamında gerçek hastalar ile aynı ortamda bulunamayan öğrenciler, senaryo gereği planlanan tüm müdahale işlemlerini cansız mankenler üzerinde yapıyor. Bu mankenler üzerinde eğitim gören ve her türlü hastalık senaryolarına karşı hazırlanan öğrenciler, hastanede göreve başlamadan önce pratik yaparak tecrübelerini arttırma şansı yakalıyor. “Pratik anlamda eğitimlerinde ciddi eksiklik olduğunu düşünüyoruz” Bütün üniversite eğitimlerinde olduğu gibi tıp eğitiminin de pandemi sürecinde sekteye uğramasını telafi etmeye çalıştıklarını vurgulayan Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr Zafer Utkan, “Tıp eğitimi ciddi derecede uygulamalı bir eğitimdir. Ancak bu süreç içerisinde gerek öğrencilerimizin tam kadro ile burada bulunmaları gerekse hasta çeşitliliği, hastalarımızın ve öğrencilerimizin ilişkisindeki olabilecek riskleri hesap ettiğimizde pratik anlamda eğitimlerinde ciddi eksiklik olduğunu düşünüyoruz. Bunu telafi etmenin yollarını da farklı yöntemlerle yerine koymaya çalışıyoruz” dedi.

“Her öğrenci pratik uygulamaları yapıyor ve değerlendiriliyor” Kısa süre önce hizmete giren İyi Hekimlik Uygulamaları Merkezi ile öğrencilere maket hasta üzerinde pratik yapma imkanı sağladıklarını anlatan Utkan, “Her öğrenci pratik uygulamaları yapıyor ve değerlendiriliyor. Arkasından da yaptığı işlerin ne kadar doğru yapıldığıyla ilgili bilgiler tartışılıyor. Geri bildirimlerimiz öğrencilerimizin gerçek uygulama alanlarındaki eksikliklerini tam olamasa da ona yakın tamamladığımızı bize gösteriyor. Bu son derece sevindiricidir” diye konuştu.

(EA-GY-



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