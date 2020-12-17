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17 Aralık 2020 Perşembe günü yayınlandı
Pandemide lokantasını bijuteriye çevirdi

Pandemide lokantasını bijuteriye çevirdi

Tokat'ta pandemi dolayısı ile lokantadan bijuteriye dönüştürülen iş yeri

Salar Leman Osmanpaşa Cüzdan 

-Lokantanın kapalı olan bölümünde satışa sunulan takı, çanta, cüzdan gibi eşyalar
-Lokanta işletmecisi Şeref Karcı, röportaj

( TOKAT -ÖZEL) TOKAT

- Tokat’ta korona virüs önlemleri kapsamında lokanta bölümü kapalı olan esnaf iş yerini geçici süre ile bijuteriye dönüştürdü. Korona virüs tedbirleri kapsamında müşteri almaları yasaklanan lokanta ve kafe gibi işletme sahipleri alternatif iş arayışına girdi. Tokat Gaziosmanpaşa Bulvarı üzerinde kapalı durumda olan lokanta bölümüne bijuteri açtı. Lokantasında sandalyeleri bir kenara kaldıran Karcı, masaların üzerine takı, eşarp, saat, cüzdan, çanta gibi eşyalar koyarak satmaya başladı.
Fırın bölümünde paket servisine devam eden Karcı, pandemi döneminde işlerinin azalması nedeni ile alternatifler aradığını söyledi.

Son genelge ile birlikte lokantasını kapatarak paket servise başladığını ifade eden Karcı, “İş yerimizin yemek servisi yapılan bölümünü kapattık, personelimizi işten çıkartmak yerine indirimli ürünleri satmaya başladık. Hiçbir elemanımız da çıkartmadık aynı şekilde devam ediyoruz. Bu şekilde pandemi dönemini atlatmaya çalışıyoruz” dedi.

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