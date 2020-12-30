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30 Aralık 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Pandemide kumar oynayanlara rekor ceza

Pandemide kumar oynayanlara rekor ceza

Polisin kahvehanelere baskını

Rekor Polis Para Cezası Akalan Kahvehane 

-Kumar oynayan şahıslar
-Baskınlardan görüntü

( ADANA )- Adana polisinin pandemi döneminde kumar oynayanlara yönelik yaptığı operasyonda 13 kahvehanede 121 şahsa 458 bin 325 lira para cezası uygulandı ADANA

- Adana polisinin pandemi döneminde kumar oynayanlara yönelik yaptığı operasyonda 13 kahvehanede 121 kişiye 458 bin 325 lira para cezası uygulandı. Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken kahvehanelere yönelik denetimlerini artırdı. Polis bu kapsamda yaptığı operasyonlarda 13 iş yeri ve evde kumar oynandığını tespit etti. Polis bu adreslere yaptığı baskında kahvehane olarak kullanılan bir yere polis baskın yaptığı sırada geç ulaşması için 3 kapı yapıldığını belirledi. Polis buna rağmen kumar oynayanları tek tek tespit etti. Baskın sırasında kaçmaya çalışan 3 kişi de yakalandı. Polis 13 iş yerinde 121 şahsa hem kumar oynadıkları hem de pandemi kurallarına uymadıkları gerekçesiyle 458 bin 325 lira para cezası uyguladı. Ayrıca 13 şahsa ise kumar oynatmak ve imkan sağlamaktan adli işlem başlatıldı. (FKE-
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