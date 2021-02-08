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08 Şubat 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Pandemide kumar oynayanlara 41 bin lira para cezası

Pandemide kumar oynayanlara 41 bin lira para cezası

Polisin kahvehaneye gelmesi

Para Cezası Kahvehane Zabıta 

-İçeri girmesi kumar oynayanlar
-Genel ve detay

( ADANA ) - ADANA

- Adana’da pandemiye rağmen kahvehanede kumar oynadığı öne sürülen 13 şahsa 41 bin lira para cezası uygulandı. Alınan bilgiye göre, Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri sokağa çıkma kısıtlaması olduğu gün akşam devriye görevini yaparken bir iş yerinin ışığının açık olduğunu fark etti. Polis iş yerine gittiğini burasının kahvehane olduğunu ve içeride kumar oynatıldığını belirleyerek ceza işlemi başlattı. Ayrıca kahvehanenin ruhsatı olmadığı, pandemi kurallarına da uyulmadığı belirlenerek 13 şahsa 41 bin lira para cezası verildi.
Kahvehane ise zabıta çağrılarak mühürlendi. (FKE-
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