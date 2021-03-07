Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
07 Mart 2021 Pazar günü yayınlandı
Pandemide en çok çekirdek tüketildi

Pandemide en çok çekirdek tüketildi

vatandaşların çerez alması

Kuruyemiş 

-çerez satışı yapan Hasan Açıkalın röp.
-fıstıklardan ve yöresel ürünlerden detaylar
-detay görüntüler

( GAZİANTEP -ÖZEL) GAZİANTEP

- Korona virüsle mücadele kapsamında alınan tedbirlerle zamanlarının önemli bir kısmını evlerinde geçiren vatandaşlar, evde kaldıkları sürede en fazla çekirdek ve çerez ürünleri tüketti.‘Hayat eve sığar’ sloganı ile korona virüsle mücadeleye destek vererek alınan tedbirlere uyan vatandaşlar, evde geçirdikleri zamanda fındık, fıstık ve çekirdekten oluşan çerezler ile zamanlarını geçirdi. Yaklaşık 30 yıldır Gaziantep’te yöresel ürünler ve çerez satışı yapan Hasan Açıkalın, en çok satış yapılan ürünün ise 'Dakota' çekirdeği olduğunu söyledi.

Pandemi döneminde vatandaşların kuruyemişlere ve çerezlere yoğun ilgi gösterdiğini belirten Açıkalın, “Satışlarımız pandemide ilk başlarda iyiydi, iki günlük kısıtlamalarda insanlar çereze yöneldi ama daha sonrasında satışlar düştü. Pandemi döneminde en çok kendi imal ettiğimiz ürünlerimiz oldu. Dakota çekirdeğimiz var, bunları taze ve sıcak olarak müşteriye sunuyoruz. Genelde çerez ağırlıklı oldu. Bunun yanında yoğun bir şekilde kahve sattık, Antep fıstığımızı yoğun bir şekilde sattık bu süreçte. Satışlar fiyatlara etki yaptı bazı ürünlerimizde ama bazı ürünler ise sabit kaldı, fiyatlarda çokta sorun yaşamadık açıkçası” dedi.

loading...
İlgili Foto Galeriler
Türkiye'den 09:05 ManzaralarıTürkiye'den 09:05 Manzaraları
Atatürkün Doğduğu Kent SelanikAtatürkün Doğduğu Kent Selanik
İstanbul'da deprem oldu!İstanbul'da deprem oldu!
Tarihi Günden Özel Kareler...Tarihi Günden Özel Kareler...
Gramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç EdiyorGramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç Ediyor
Muharrem İncenin Parti Otobüsüne Beyaz Gazete Ulaştı...Muharrem İncenin Parti Otobüsüne Beyaz Gazete Ulaştı...
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı