Pandemide ‘eğitim’ televizyonu kurdular

-BİLSEM Müdürü Bekir Cevizci K12 televizyonu açıklama



( MUĞLA )- Muğla merkezli öğretmen ve akademisyenler pandemi döneminde eğitimde dünya ile entegre amacıyla kurdukları ve kar amacı gütmeyen K12 televizyonu bugüne kadar yurt içi ve yurt dışından 34 bin öğretmen ve öğrenciye ulaştı. MUĞLA



- Muğla’da bir grup öğretmen ve akademisyenin pandemi döneminde eğitim alanında dünyadaki gelişmeleri takip etmek için sosyal sorumluluk projesi kapsamında Youtube üzerinden hayata geçirdiği ve kar amacı gütmeyen K12 TV dünya genelinde eğitime yön veren kişileri ekrana taşıyor. Bugüne kadar yurt içi ve yurt dışından 34 bin öğrenci ve öğretmene ulaşılırken, izleyicilerin yüzde 51’i Türkiye’den, yüzde 49’u ise yurt dışından. Programın amacı yenilikçi yöntemleri öğretmen adayları ile buluşturmak. Programda hem Türkçe, hem de İngilizce yayın yapılıyor. Sosyal sorumluluk projesi Bir gurup öğretmen ve akademisyenin sosyal sorumluluk projesi kapsamında hayata geçirdiği K12 TV, dünya genelinde eğitime yön veren kişileri ve eğitim yöntemlerini ekranlara taşıyarak Türk eğitimine katkı sunmayı hedefliyor. K12 TV koordinatörü aynı zamanda Milli Eğitim Bakanlığı Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) Müdürü Bekir Cevizci, “K12 TV Muğla BİLSEM ile Muğla Üniversitesi MUBEM’den gönüllü öğretmen ve akademisyenler tarafından yürütülen bir eğitim projesidir. Yurtdışı ve yurtiçi iyi örnekleri, yenilikçi yöntemleri eğitimcilerle buluşturmayı hedeflemektedir. Hedef kitlemiz okul öncesinden lise son sınıfa kadar çeşitli kademelerde görev yapan öğretmenler ve öğretmen adaylarıdır. Ayrıca öğrencilere yönelik de programlar düzenlenmektedir. Kanaldaki program formatları özgün olup her geçen gün program çeşitliliği artmaya devam etmektedir” dedi.

Türkçe ve İngilizce yayın Bugüne kadar 34 bin kişiye ulaştıklarını belirten Cevizci, “İzleyicilerimizin yüzde 51’i Türkiye’den, yüzde 49’u ise yurt dışından oluşmaktadır. Programlarımız Türkçe ve İngilizce olarak çift dilli yapıldığından yurt dışından eğitimciler de izleyicilerimiz arasında yer almaktadır. Kanal istatistiklerine baktığımızda Dünya geneli 50’den fazla ülkeden programlarımızın izlendiğini gururla söyleyebilirim” dedi.

“Amacımız ülkemizi eğitim alanında uluslararası alanda tanıtmak” Amaçlarının eğitim alanında yapılan yenilikçi çalışmalar konusunda bilgi alışverişi olduğunu belirten Cevizci, “Ülkemizi hem uluslararası alanda iyi bir şekilde temsil etmek hem de Dünyanın her hangi bir yerinde eğitim adına yapılan iyi uygulamaları ülkemiz eğitim camiasına aktarmak temel hedeflerimiz arasındadır. Kişisel gelişim hedefleyen eğitimcileri ve öğrencileri kanalımızı izlemeye, takip etmeye davet ediyorum. Ayrıca bu güzel çalışmaya imza atan bütün arkadaşlarıma teşekkür ederim” dedi.

(BT-Y)

