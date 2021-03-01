'Pandemide beslenmeye dikkat'



- Diyetisyenler pandemi sürecinde sağlıklı beslenme ve uyku düzenine dikkat etmeyen vatandaşları uyardı. Zamanının çoğunu evde geçiren vatandaşların hareketlerinin azaldığı, yeme ve uyku düzeninin bozulduğu görüldü.

Diyetisyen Kamile Altın, beslenmede öncelikli tercihin tencere yemekleri ve fırın yemekleri olması gerektiğini söyledi.



Altın, sebzenin ve etin bir arada olabilecek şekilde yenmesini tavsiye ederek, “Uyku düzensizlikleri yine bu dönemde çok ön planda. Mutlaka belli bir düzende uykunun planlanması, saat 12-1 gibi en geç yatılmış lazım. Uyku düzensizlikleri yeme ataklarının da sebebi oluyor. Buna uygun mutlaka egzersiz planlaması da yapmamız gerekiyor. Dışarı çıkamıyorsak evde yapılabilecek bir sürü egzersizler var. Yeme düzeninde gün ışığını tercih ediyoruz. Mümkünse saat 12-1 gibi öğlen kahvaltıyla ya da yemekle başlanabilir. Genellikle iki öğün arasında 4 saatlik zaman dilimi istiyoruz. O dört saatlik zaman diliminin sonunda 6-8 aralığında akşam yemeğiyle ana yemeği kapatmak gerekiyor. Gün ışığından sonra metabolizma yavaşlamaya başlıyor ve vücudun o dönemde dinlenmeye çekilmesi gerekiyor. O saatlerde hareket de etmediğimiz için mümkün olduğunca ana yemek ya da kalorisi yüksek yemeklerin tüketilmemesi lazım. Su olabilir, bitki çayları olabilir, uykuyu kaçırmayacaksa kahve, çay içilebilir" dedi.

(ZB-MŞ)



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