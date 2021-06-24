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24 Haziran 2021 Perşembe günü yayınlandı
Pandemi yasaklarına uymayan işletmelere ceza yağdı

Pandemi yasaklarına uymayan işletmelere ceza yağdı

Polisin uygulama yaptığı mekanlardan görüntüler

Tedbirler Yasaklar Harekete Geç Sokağa Çıkma Yasağı Polis Ekipleri 

-Detay görüntüler

( TEKİRDAĞ ) - TEKİRDAĞ

- Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde pandemi tedbirleri kapsamında alınan kısıtlama kararlarına aykırı davranarak kapalı olması gereken saatte hizmet veren umuma açık mekanlara denetlendi. Denetimlerde 3 ayrı işletmede bulunan toplam 38 kişiye yine toplam 178 bin 750 ceza tatbik edildi. İçişleri Bakanlığı genelgesi ile pandemi dönemi tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken saatte bazı işletmelerin faaliyetlerine devam ettiğinin bildirilmesi ile harekete geçen Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri 3 alkollü işletmenin kapalı olması gerekirken faaliyet gösterdiğini tespit etti. Yapılan denetimlerde toplam da 3 işletmede işletme sahipleri dahil 38 şahsa sokağa çıkma yasağından ve pandemi kurallarına uymamaktan 178 bin 750 TL idari yaptırım uygulandı. Ayrıca işletmelerde tütün ve tütün mamullerinin tüketildiği ve konsomatris çalıştırıldığını da tespit eden polis ekipleri işletmelere bu nedenlerle de ceza uyguladı. (SŞ-
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