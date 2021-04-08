Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
08 Nisan 2021 Perşembe günü yayınlandı
Pandemi, ustalığını gösterdi

Pandemi, ustalığını gösterdi

Tokat'ta iş yerinde ahşap oyma yapan Engin Küçükarslan

Hattat Teknoloji Sanat Eseri Yasaklar 

-Küçükarslan'ın yaptığı ahşap oyma eserler
-Engin Küçükrsalan, röportaj

( TOKAT -ÖZEL) TOKAT

- Tokat’ta dedesinden öğrendiği hattat mesleğini yaşatmaya çalışan Engin Küçükarslan, pandemi döneminde ahşap oyma sanatına daha çok vakit ayırarak ustalığını göstermesine imkanı buldu. Tokat’ta çocukluk yıllarında dedesi Hasan Küçükarslan’dan hattat mesleğini öğrenen Engin Küçükarslan (47) mesleğini iş yerinde yaşatmaya çalışıyor. İş yerinin bir köşesinde ağaç oyma yapabileceği bir yer ayıran Küçükarslan, günlerini değerlendiriyor. İşlerinden arta kalan saatlerin yanı sıra pandemi dolayısı ile boşta kaldığı günleri ahşap desen vererek geçiren Küçükarslan, stres atıyor. Çocukluk yıllarında okuldan arta kalan günlerini ve yaz tatilinde dedesinin yanında hattat sanatını öğrenerek geçirdiğini belirten Küçükarslan, “6 yaşından beri bu işin içindeyim. Severek yapıyor ve devam ettiriyorum. Bu mesleği ben ticari olarak düşünmedim” dedi.
Pandemi döneminde insanların bu tür sanatlara yöneldiğine dikkat çeken Küçükarslan, “İnanlar evlerinde Pandemi sürecinde bu işlere yöneldi. Ağırlıklı olarak hobi olarak devam ediyor. Çünkü teknolojik aletlerin çıkması ile birlikte kısa sürede bu ürünler yapılmaya başladı.
Diğer türlü l işi ile yaptığınız zaman 4-5 günün altına düşümüyor. Ama bu sanat geçmişteki gibi ata ecdadın yaptığı gibi devam etmese de hobi olarak şuan devam etmesi çok güzel bir şey” diye konuştu.
Pandemi döneminin dede mesleğine ağırlık vermesine neden olduğunun altını çizen Küçükarslan, “Mecbur uymak zorunda olduğumuz bu yasaklar zamanımızı artırdı. Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamaları insanları başka işlerle uğraşmaya yöneltti. Dolayısı ile bu işle uğraşmamıza vesile oldu” ifadelerini kullandı. Haftalık yaparken ruhunu dinlendirdiğini ifade eden Küçükarslan, kahvede köşelerinde boş zaman geçirmektense bir sanat eseri ortaya çıkarmaktan mutlu olduğunu sözlerine ekledi.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Regl kanıyla fotoğraf yaptı sanat eseri dedi!Regl kanıyla fotoğraf yaptı sanat eseri dedi!
Teknolijinin Bittiği AnTeknolijinin Bittiği An
Makyaj Mı, Sanat Eseri Mi?Makyaj Mı, Sanat Eseri Mi?
Bakan Ergün Çömlek Ustası OlduBakan Ergün Çömlek Ustası Oldu
Ankara Dijital Oyun Kümesi Kapasite Geliştirme ProjesiAnkara Dijital Oyun Kümesi Kapasite Geliştirme Projesi
Türkiye'den 09:05 ManzaralarıTürkiye'den 09:05 Manzaraları
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement