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13 Ocak 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Pandemi televizyon tamircilerinin işlerini arttırdı

Pandemi televizyon tamircilerinin işlerini arttırdı

Bekir Esen’in televizyon tamir etmesi

Tron Televizyon Televizyon Tamircisi Forma 

-Tamirden genel görüntüler
-Bekir Esen ile röportaj

( OSMANİYE )- Televizyon tamircisi Bekir Esen, sürekli açık kalan televizyonların bozulmaması için kapatılarak dinlendirilmesi gerektiğini belirtti OSMANİYE

- Korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını evde geçiren vatandaşlar için vazgeçilmez bir aktivite haline gelen televizyonların bozulması tamircilerin yüzünü güldürürken, vatandaşları da ikinci bir televizyon almaya yöneltti. Çin'in Wuhan kentinde başlayıp kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs, Türkiye’de 2020 Şubat aylarında görülmeye başladı.
Sağlık Bakanlığı tarafından virüsün yayılmasını önlemek amacıyla ülke çapında alınan korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan kısıtlamalar nedeniyle vatandaşlar zamanlarının büyük bir kısmını evlerinde geçirmeye başladı.
Evdeki en büyük aktivitelerden birisi olan televizyon da vatandaşlar tarafından vazgeçilmez bir hal alırken gece saatlerine kadar çalıştırılan televizyonlar çok ısınmadan dolayı bozulmaya başladı.
Bu durum televizyon tamircilerinin yüzünü güldürürken vatandaşları ise ikinci bir televizyon almaya yöneltti. Pandemi döneminde iş yükünün arttığını belirten televizyon tamircisi Bekir Esen, vatandaşları gün içerisinde televizyonlarını dinlendirmeleri konusunda uyarıda bulundu. “Pandemi döneminde televizyon tamircilerinde iş yoğunluğu var” Pandemi sürecinde televizyonların bozulma oranının arttığını ifade eden Bekir Esen, “Pandemi döneminde yani 2020 Şubat ayından itibaren televizyonların bozulma oranı ile pandemi öncesinde bozulma oranları arasında farklılık var. İnsanların evde olmasından dolayı televizyonlar daha da çok bozulmaya başladı.
Bundan dolayı televizyon tamiri arttı. Evlere ikinci televizyonlar alınmaya başlandı. Herkes evde olduğu için televizyonlar çok izleniyor. Buna bağlı olarak televizyonlar bozulabiliyor. Bozulan televizyonları da vatandaşlar tamir ettirmek zorunda kalıyor. Pandemi sürecinde bütün televizyon tamir eden arkadaşlarımızda da iş yoğunluğu var” dedi.
“Evdeki bir televizyon bugün 15-20 saat çalışabiliyor” Televizyonların bozulmaması için ara ara dinlendirilmesini konusunda vatandaşlara uyarıda bulanan Esen, “Havaların çok ısınması ve televizyonların çok çalışmasından dolayı bozuluyor. Evdeki bir televizyon bugün 15-20 saat çalışabiliyor. Genelde televizyonlar sabah açılıyor. Gece geç saatlere kadar televizyonlar çalışıyor. Sonuçta içindeki elektronik aksamlar deformasyon geçirebiliyor. Bundan dolayı televizyonların bozulması normaldir. Televizyonların bozulmaması için ara ara dinlendirmemiz gerekiyor. Ortalama 5 saat çalışan bir televizyon 1-2 saat kadar kapatılıp dinlendirilmesi gerekiyor” diye konuştu.
(SKY-
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