Pandemi sürecinde eğitime verilen arayı sanayide değerlendirdi

( KIRŞEHİR )-Makine Mühendisliği okuyan 22 yaşındaki Doğa Tuğçe Durmuş, "Kırsal bölgelerde insanlar çalışan kadına alışık değiller" KIRŞEHİR



- Makine Mühendisliği bölümü okuyan Doğa Tuğçe Durmuş, Kırşehir sanayi sitesinde tornacıdaki çalışmaları ile ilgi odağı oldu. Sanayisinde tornacıda çalışan 22 yaşındaki Doğa Tuğçe Durmuş, ustalığıyla görenleri şaşırtırken kadınların da her alanda iş hayatında olmasını istiyor. Makine mühendisliği 2. Sınıf öğrencisi olan Durmuş, çalıştığı yerde kaynaktan tornaya kadar her işi severek yapıyor. Ankara Gazi Üniversitesi'nde Makine Mühendisliği okuyan ve online eğitim sürecini çalışarak değerlendirmek isteyen Durmuş, azmiyle kadınlara ilham kaynağı oluyor. Online ders çalışırken oluşan boşluğu çalışarak kapattığını aktaran Durmuş, “Mesleki alanda ve öğrenci olarak boşluk oluşmaması için çalışmaya karar verdim. Torna makinesi kullanıyorum. Kaynak işlerinde de yardımcı olabiliyorum” dedi.

Kadın çalışanı görünce şaşıranların olduğunu ifade eden Durmuş, “Kırsal bölgelerde insanlar kadın çalışana alışık değiller. Şaşıranlar, inanmayanlar oluyor. ‘İlk defa kadın çalışan gördüm’ diyenlere inşallah daha fazla görürsünüz diyorum. Sanayi işi erkek gücü kuvveti dense de kadınlarımızın da istedikleri işe her zaman yetebileceklerine inanıyorum” diye konuştu.

Kadının değdiği her işte güzellik olduğunu da aktaran Durmuş, çalışan sayısının da artacağını umuyor.



