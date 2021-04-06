-seyyar satıcılardan detay

-tablada satış yapanlardan detay

-alış veriş yapan vatanlaşlardan detay

-seyyar satıcıların ve satıcılardan alış veriş yapanlarınkonuşması

-tabla üzerinde satışı yapılan yiyeceklerden detay

-genel detaylar



( ŞANLIURFA ) -Pandemi seyyar satıcıların sayısını arttırdı ŞANLIURFA



- Şanlıurfa’da korona virüs (Covid-19) salgını sürecinde vakaların artmasıyla kapalı alanlara rağbet azalırken, seyyar satıcıların da sayısı arttı. Kentte korona virüs salgını sürecinde birçok kafe, restoran ve lokantalar gibi iş yerleri kapasitelerini düşürünce işçiler de çareyi seyyar satıcılıkta buldu. Vatandaşların korona virüs nedeniyle kapalı alanların yerine açık alandakilerden alış veriş yaptıklarını belirten Seyyar satıcı Bekir Aslan, “Pandemi döneminde olduğumuzdan dolayı fazla bir kazancımız yok. Bizde girdiğimiz bu zorlu dönemde işler iyi olmasa da idare edip geçiniyoruz. Korona virüsten dolayı vatandaşlarımızda kapalı alış veriş merkezlerine fazla girmiyor. Bizim işimiz açık havda olduğu için gelip bizlerden alışveriş yapıyorlar. Pandemi döneminde birçok işyeri kapalı olduğundan dolayı vatandaşlar seyyar tablacılık yaparak geçimini sağlıyor” dedi.

22 yıldır tablacılık yapıyor Şanlıurfa’da 22 yıldır seyyar satıcılık yapan Mustafa Karakeçili de, “Bildiğimiz gibi pandemi bütün ülkeyi sardı. Bundan dolayı birçok işyeri ve fabrika kapandı. İşsizlik çoğaldı. Pandemi döneminde işi olmayan vatandaşlarımızda gelip tablacılık yaparak geçimini sağlıyor. Ben 22 senedir seyyar tablacılık yapıyorum. Sağolsun belediyemizde çaba gösterip bizi idare ediyor. Özellikle turistik yerler hariç bizi diğer yerlerde idare ediyorlar. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinin personelleri bizleri idare ediyor. Bizi idare etiklerinden dolayı Zeynel Abidin Beyazgül ve belediye personellerine teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Seyyar satıcılardan alış veriş yapan Mahmut Dağ da, “Efendim pandemi sürecinde işinden ayrılmış veya işini kaybetmiş vatandaşlarımız boş kalan zamanlarını seyyar tablacılık yaparak geçimini sağlıyor. Bu süreçte işsizlik sayısı bira artış gösterdiği için vatandaşlarda seyyar tablacılık yaparak çocuklarına, evine ekmek götürüyor. Ben bugün buraya gelerek seyyar tablacılardan çerez alıp alışveriş yapacağım” diye konuştu.

(AHK-LO-Y)



loading...