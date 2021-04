Pandemi nedeniyle internet alışverişlerinde patlama yaşanıyor

-Siprişlerin Paketlenmesi

-Detaylar



( İSTANBUL ) İSTANBUL



- Pandemi her konuda olduğu gibi alışveriş alışkanlıklarını da değiştirdi ve internetten satışları arttırdı. Üreticiler ürün yetiştirmekte zorlanırken bu durum sektörde yüzlerin gülmesine neden oldu. Koronavirüs hayatımızda her alanda değişikliğe neden oldu. Önceden çarşı pazar gezilerek görerek yapılan alışverişler simdi ise yerini internet alışverişlerine bıraktı. İnsanlar evde daha fazla vakit geçirdikçe ve ev içi ihtiyaçları artmaya başlayınca ve alışveriş için dışarı çıkmak yerine İnterneti tercih edince talep patlaması yaşandı. Hem üreticiler hem de bu yolla satış yapan satıcıların da yüzü bir hayli gülüyor. Normal şartlara göre satışlar da yüzde 300'e varan artışlar yasanınca üreticiler ürün yetiştirmekte ilk başta zorlansalarda bunu daha fazla eleman ve daha fazla üretimle aşmaya çalışıyor. İnternet üzerinden satış yapan firmalara ev gereçleri ürünleri temin eden sektörün öncü firmalarından Maksipazar İthalat Ltd. Şti Ceo'su Emre Şentürk satışlarının geçtiğimiz seneye oranla yüzde 300 arttığını belirterek "Biz geçen seneye oranla yüzde 300 daha fazla ciro ve adet yapmaya başladık. Özellikle yeni firmaların piyasaya girmesiyle birlikte ve pandemi de işsiz kalan vatandaşların internetten satışa yöneldiği bir döneme denk geldik. Tedarikçi konumunda olarak şu an internet satıcılarına çok yüklü siparişler tedarik etmekteyiz. Normalde bir firma 10 koli mal alıyorsa artık 30 koli mal almaya başladı.

Fiyatlar ilk baslarda çok yüksekti buna bağlı olarak kar oranları da yüksekti ancak rekabet arttıkça fiyatlar düştü. Şuan da neredeyse maliyetine satış yapan firmalar mevcut. Vatandaşlar kampanya dönemlerini takip etmeli. Bu dönemler de bilindik firmalar da çok cüzi rakamlara satışlar yapılıyor. Neredeyse maliyet fiyatlarına satış yapıyorlar. İnsanlar evde kaldıkça satışlar arttı İnsanların evde kaldığı zaman arttıkça satışların da bu oranda arttığını belirten Şentürk "İnternetten alışveriş hem son tüketiciyi hem de bizim imalatçıları hem de ara satıcılara ekmek vermiş oluyor. Pandemi dijital satışı arttırdı. Dikkat çeken dönem vardı eskiden biz ramazan dönemlerinde çok satış yapardık buradan da çıkan sonuç demek ki insanlar evde oturduklarında internetten alışveriş artıyor. İnsanlar bu dönemlerde daha çok ihtiyaçlarına yöneldi buna can sıkıntısı da eklenince satışlar arttı" dedi.

(VK-YM



loading...