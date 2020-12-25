Pandemi nedeniyle göremedikleri yakınlarına kartpostal gönderdiler

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( İSTANBUL )- “Sevgi Postanesi” nostaljiyi yaşattı İSTANBUL



- Büyükçekmece Belediyesi’nin yeni yılda sevdiklerine kartpostal yollamak isteyen ve bu yolla nostalji yaşatmak için kurduğu “Sevgi Postanesi” büyük ilgi görüyor. Uzaktaki sevdiklerine yeni yıl dileklerini kartpostal ile iletmek isteyenler belediye meydanında kurulan “Sevgi Postanesi”ni ziyaret ederek ücretsiz kartpostal ve pul alabiliyor. 7’den 70’e her yaştan vatandaşın ilgi gösterdiği “Sevgi Postanesi”nde yazılan kartpostalların önemli bir bölümü pandemi sürecinde uzun zamandır görüşülemeyen yakınlara yazıldı. Dijital kutlama mesajların el yazısı ile yazılan kartpostalların yerini tutamayacağı görüşünde birleşen vatandaşlar “Sevgi Postanesi” uygulamasının kendilerini geçmişe götürdüğünü ifade ettiler. Sevgi Postanesi’ne gelerek yakınlarına yeni yıl için kartpostal gönderen vatandaşlardan bazıları ise duygularını şu şekilde ifade ettiler: Lütfiye Yılmaz: “İnstagram’da gördüm ve koşarak geldim. Birkaç tane de yazacağım göndereceğim. Duygusal oldum yazarken bile. Gerçekten çok güzel bir şey. Kalemin yazdığını senelerce ölene kadar saklayabiliyorsun kaybolmuyor. Ama bu telefon mesajları yok olup gidiyor. Dijital ortam bunun yerini tutmuyor.” Mine Şişman: “İlk kez kartpostal yazdım. Öğretmenim aslında göstermişti. Böyle bir şeyi daha önce hiç bilmiyordum. Daha önce hiç yazmamıştım. Değişik hissediyorum. Dilara ablama göndereceğim. Onlar İnegöl’de oturuyor. Yazın onlara gitmeyi düşünüyoruz aslında.” Yasemin Şişman: “İlk defa böyle bir şeyi çocuğum yaşıyor. Emeği geçen herkese çok teşekkür ederiz. Çünkü virüsten dolayı hep evdeyiz sevdiklerimizden uzağız. Şimdi onlara küçük küçük kartpostallar yazıp kızımla göndereceğiz.” 30 Aralık Çarşamba gününe kadar devam edecek Büyükçekmece’nin tarihi ve doğal güzelliklerini yansıtan kartpostallardan istediğini seçen vatandaşlar diledikleri yeni yıl mesajını yazarak posta kutusuna atıyor. 30 Aralık tarihine kadar devam edecek olan Sevgi Postası sabah 10.00 ile 19.00 saatlerinde vatandaşlara hizmet veriyor.



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