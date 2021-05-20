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20 Mayıs 2021 Perşembe günü yayınlandı
- Pandemi, Mayıs 7’si coşkusunu gölgede bıraktı

- Pandemi, Mayıs 7’si coşkusunu gölgede bıraktı

dalgadan atlayan kadın görüntü

Irak 

-vatandaşlarla konuşma
-sahilin boş görüntüsü

( ORDU ) Pandemi, Mayıs 7’si coşkusunu gölgede bıraktı ORDU

- Ordu’nun Fatsa ilçesinde bu yıl mayıs 7’si olarak kutlanan, 7 dalgadan atlayarak şifa bulan günde pandemi nedeniyle bu yıl sahiller boş kaldı. Önceki yıllarda sabahın erken saatlerinde sahile inen vatandaşlar, dalgaların üzerinden atlar, her yıl Mayıs ayının 20’sinde “Mayıs 7’si” olarak bilinen bu kutlamalara katılarak şifa bulmaya çalışırlardı. Bu yıl ise pandemi nedeniyle sahiller ıssız kaldı. Esnaflar, tezgahlarını kurmazken, vatandaşlar ise sahile inmeyince bu Mayıs 7’si buruk geçti. Az sayıda vatandaşlar sahile indiklerini 7 dalgadan atlayarak şifa bulmak istediklerini ifade ettiler. (AA-SK-Y)
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