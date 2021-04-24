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24 Nisan 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Pandemi kurallarını yok saydılar...Maskesiz, sosyal mesafesiz eğlence kamerada

Pandemi kurallarını yok saydılar...Maskesiz, sosyal mesafesiz eğlence kamerada

Gençlerden detay

Skoda Sosyal Medya Kamera Sokağa Çıkma Yasağı 

-Eğlence anları detay
-Dans etmeleri detay
-Diğer detaylar

( ANTALYA ) ANTALYA

- Antalya’da sokağa çıkma yasağına uymayarak bir diskoda toplanan gençler, pandemi kurallarını hiçe saydı. Ne maske takan ne de sosyal mesafe kuralı tanıyan gençler bir de o anlarını sosyal medyadan paylaştı. Birçok kişi duruma tepki gösterdi. Olay, Muratpaşa İlçesi Eski Lara Caddesi üzerinde bulunan bir diskoda yaşandı. Pandemi dolayısı ile uygulanan 3 günlük sokağa çıkma yasağına uymayan gençler, diskoda gece saatlerinde bir araya geldi. Çalınan müzik eşliğinde doyasıya eğlenen gençlerin ne maske taktıkları ne de sosyal mesafe kuralına uydukları gözlendi. Yasakları çiğnedikleri ile kalmayıp bir de eğlence anlarını sosyal medya hesaplarından paylaşan gençler, büyük tepki çekti. (EG
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