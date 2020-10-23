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23 Ekim 2020 Cuma günü yayınlandı
Pandemi hastanesinin başhekiminden Covid-19 test yoğunluğu açıklaması

Pandemi hastanesinin başhekiminden Covid-19 test yoğunluğu açıklaması

Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesinin Başhekimi Gökhan Tolga Adaş açıklamaları

Sosyal Medya Sayılar Yurt Dışı Alabalık Hastane Bahçesi 

-Hastane önünden korona test kuyruğu detay
-arşiv görüntüler

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Pandemi hastanesi olarak hizmet veren Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesinin Başhekimi Gökhan Tolga Adaş, “İstanbul’da son günlerde Covid-19 hasta sayısında bir artış var. Test yaptıran vatandaşların sayısının fazla olması hepsinin hasta olduğunu anlamına gelmesin” açıklamasında bulundu. İstanbul’da vak'a sayılarının artması sonucu, vatandaşlar korona virüs şüphesiyle tekrar hastanelere akın etti. Şişli Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi’ne çok sayıda vatandaş korona virüsü şüphesiyle başvuru yaptı. Test yaptırmak isteyen kişilerin hastane bahçesinde oluşturduğu uzun kuyruk drone ile havadan görüntülendi. Test yaptırmak isteyen vatandaşların sayısının artması ile ilgili açıklamalarda bulunan Pandemi hastanesi olarak hizmet veren Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesinin Başhekimi Gökhan Tolga Adaş, İstanbul’da son günlerde vaka sayılarında artışın olduğunu belirtti.
Adaş, vak'a sayılarının artması ile insanların ister istemez korkuya kapılarak test yaptırmak istediğini sözlerine ekleyerek, “Bu şekilde gelenler de var. Havayollarının yurt dışına açılması ile pasaport için de gelenler var. Bunun yanında işyerlerinden de isteyenler oluyor. Bundan dolayı test yaptıran vatandaşlarımız var. Test yaptıran vatandaş sayısı bizde de arttı. Bunların hepsi hasta olduğu anlamına gelmiyor. Kontrol için gelenler de var” açıklamasında bulundu. Öte yandan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da tün sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulunarak İstanbul’da bulunan vatandaşları uyarmıştı. Bakan Koca uyarısında şu ifadeleri kullanmıştı: “İstanbul’da vak'a sayısı Türkiye genelinin yüzde 40’ına, Ankara’nın 5 katına ulaştı. Temaslı taramasını, test sayısını artırdık. Salgınla mücadelede, şu an, sizlerin uyacağı tedbirlerden daha güçlü bir silahımız yok. Maskenin önemi arttı. Ve en çetin sınavı kalabalığa karşı vereceğiz. İstanbul’da en çetin sınavı kalabalığa karşı vereceğiz. Mecbur olmadıkça kalabalık ortama girmeyin.”
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