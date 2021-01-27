- Pandemi günlerinde buz pateni keyfi



- Çankaya Belediyesi Bülent Ecevit Buz Sporları Salonu’ndaki etkinliklere pandemi günlerinde evlerinde zaman geçiren çocuklar ve aileleri yoğun ilgi gösterdi. Çankaya Yukarı Dikmen Mahallesi’nde bulunan Bülent Ecevit Buz Sporları Salonu’nun yarı yıl tatili ile birlikte, başta çocuklar ve gençler olmak üzere her yaştan Çankayalı vatandaşlar için sporda iyi bir alternatif sunduğu belirtildi. 2 bin 752 metrekare alana kurulan salonda 600 metrekare buz pisti ve 200 kişilik seyirci tribünü bulunduğu ifade edildi. (ENG-BC -



loading...