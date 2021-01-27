Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
27 Ocak 2021 Çarşamba günü yayınlandı
- Pandemi günlerinde buz pateni keyfi

- Pandemi günlerinde buz pateni keyfi

Bülent Ecevit Buz Sporları Salonu Genel ve detay

( ANKARA ) ANKARA

Buz Pateni Kayalı Şili 


- Çankaya Belediyesi Bülent Ecevit Buz Sporları Salonu’ndaki etkinliklere pandemi günlerinde evlerinde zaman geçiren çocuklar ve aileleri yoğun ilgi gösterdi. Çankaya Yukarı Dikmen Mahallesi’nde bulunan Bülent Ecevit Buz Sporları Salonu’nun yarı yıl tatili ile birlikte, başta çocuklar ve gençler olmak üzere her yaştan Çankayalı vatandaşlar için sporda iyi bir alternatif sunduğu belirtildi. 2 bin 752 metrekare alana kurulan salonda 600 metrekare buz pisti ve 200 kişilik seyirci tribünü bulunduğu ifade edildi. (ENG-BC -
loading...
İlgili Foto Galeriler
Yeşil Yumurtlayan Tavuk Karaborsa OlduYeşil Yumurtlayan Tavuk Karaborsa Oldu
Türkiye'den 09:05 ManzaralarıTürkiye'den 09:05 Manzaraları
Atatürkün Doğduğu Kent SelanikAtatürkün Doğduğu Kent Selanik
İstanbul'da deprem oldu!İstanbul'da deprem oldu!
Tarihi Günden Özel Kareler...Tarihi Günden Özel Kareler...
Gramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç EdiyorGramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç Ediyor
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement