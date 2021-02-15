Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
15 Şubat 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Pandemi gölgesinde geçen 14 Şubat, çiçekçilerin yüzünü güldürmedi

Pandemi gölgesinde geçen 14 Şubat, çiçekçilerin yüzünü güldürmedi

Renk renk çiçekler

Vitrin Hafta Sonu Kırmızı Gül Allah Erimli 

-Vitrine koyulan teraryumlar
-Çiçek siparişinin hazırlanışı
-Çiçek siparişinin alınması
-Sıdıka Çankaya Kafa röp.

( SAKARYA )- 10 yıldır çiçekçilik yapan Sıdıka Çankaya Kafa: “Herkesin sevdiklerine çiçekler alabilecek günlerin gelmesini umutla bekliyoruz” SAKARYA

- 81 ilde olduğu gibi Sakarya’da da 14 Şubat Sevgililer Günü sebebiyle hafta sonu kısıtlamalarından muaf olan çiçekçiler, satışlardan geçen senelerdeki verimi alamadıklarını belirtti.
İçişleri Bakanlığının 14 Şubat Sevgililer Günü için çiçekçilere 3 günlük muafiyet tanıması sonrasında vitrinlerini kırmızı güller başta olmak üzere, renk renk çiçekler ve teraryumlarla doldurdu. Hafta sonu boyunca belirlenen saatler arasında hizmet veren çiçekçiler, saat 10.00 ile 17.00 saatlerinde iş yerinden evlere, 10.00 ila 00.00 saatleri arasında ise sadece evlere servis şeklinde hizmet verdi. Geçen senelere göre buruk geçen 14 Şubat Sevgililer Günü, bu sene pandemi gölgesinde geçtiği için çiçekçilerin yüzünü güldürmedi. Sipariş olduğu kadar iş yapabildik 14 Şubat Sevgililer Günü’nün geçen senelere göre verimli olmadığını belirten ve 10 yıldır çiçekçilik yapan 63 yaşındaki Sıdıka Çankaya Kafa, “Bu sene ki beklentilerimiz çok güzel olamadı. Çünkü pandemi var ve insanlar sokağa çıkamıyor. O yüzden sipariş olduğu kadar iş yapabildik. Belki bugün bu işlerin tamamını yapabiliriz. Bu sene pek iş yapamadık. İnsanlar sokağa çıkmadıkları için bu işin üzerinde de durmadılar ve bundan dolayı da iş yapılmadı. Güllerimizin tamamını satamadık, diğer çiçeklerimizin de tamamını satamadık. İnsanların ekonomik güçleri de pandemiden dolayı olmadıkları için bu işe çok önem vermediler. Sevgililer Günü’nü herkes kutlamak istiyor ama biraz bütçeye dayandığı için de bu işi bizde yapamadık, onlar da yapamadı. Hem 14 Şubat hem de 15 Şubat’ta değişen bir şey olmadı. Bu sene güzel geçmedi hatta geçen senelerin yarısı bile olmadı. İnşallah bundan sonraki Sevgililer Günü için güzel olacağını düşünüyoruz. Her şey güzel olacak diye bekliyoruz, pandemi bitecek, işler düzelecek. Herkes sevdiğine, sevdiği gibi eşlerine çiçekler alabilecek günlerin gelmesini umutla bekliyoruz” dedi.
(OK-
loading...
İlgili Foto Galeriler
20 Metre Derinliğindeki Obruk Çiftçileri Tedirgin Etti20 Metre Derinliğindeki Obruk Çiftçileri Tedirgin Etti
Kenan Sofuoğlu Osmanlıspor'la Kampa GirdiKenan Sofuoğlu Osmanlıspor'la Kampa Girdi
Sarıkamışta 90 Bin Şehit İçin Eksi 20 Derecede Saygı NöbetiSarıkamışta 90 Bin Şehit İçin Eksi 20 Derecede Saygı Nöbeti
MHP Genel Başkanı Bahçeli AVM Ziyaret EttiMHP Genel Başkanı Bahçeli AVM Ziyaret Etti
Türkiye'den 09:05 ManzaralarıTürkiye'den 09:05 Manzaraları
Atatürkün Doğduğu Kent SelanikAtatürkün Doğduğu Kent Selanik
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı