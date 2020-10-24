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24 Ekim 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Pandemi, girişimcileri yeni arayışlara sürükledi

Pandemi, girişimcileri yeni arayışlara sürükledi

Drone görüntüsü

Deniz Kıyısı Harekete Geç Sosyal Sorumluluk Projesi Fotoğrafçılık Sosyal Sorumluluk 

-İglonun yapılması
-Genç girişimciler Onur Cezayirlioğlu ve Murat Mat ile röp.
-İglo’nun sahil kenarında ve bahçe içinde görüntüsü
-Genel ve detay

( DÜZCE -ÖZEL-DRONE)-Düzceli iki genç girişimci organizasyon işleri düşünce iglo yaptılar DÜZCE

- Pandemi girişimcilere yeni ufuklar açıyor. Düzceli iki genç girişimci, yaptıkları iglo ile hem sosyal mesafeye uyarak yaşamayı hem de sağlıklı organizasyonlar yapmayı mümkün hale getiriyor. Hazırladıkları proje hakkında bilgiler veren Onur Cezayirlioğlu; pandemi sonrasında yaptıkları organizasyonlar için arayış içine girdiklerinde iglo hazırlamanın akıllarına geldiğini dile getirdi. Dünyayı ve Türkiye’yi etkisi altına alan ve yaşam tarzları ile sosyal yaşamı derinden etkileyen pandemi, girişimcileri de yeni arayışlara ve yeni buluşlar yapmaya itiyor. Pandemi sürecinde organizasyon işleri düşen ve insanların sağlıklarını ön planda tutması ardından harekete geçen Düzce’de fotoğrafçılık ve organizasyon işi yapan Onur Cezayirlioğlu ile Murat Mat isimli iki girişimci yaptıkları iglo ile daha sağlıklı organizasyonlar yapılmasına olanak sağlıyor. Bütünü şeffaf olan parçalardan ürettikleri iglo ile sosyal mesafe kuralları içinde kamptan, evlenme tekliflerine, yaz bahçelerine kadar birçok alanda kullanılabilecek olan iglo ile ilgili bilgiler veren Onur Cezayirlioğlu; “Aslında pandemi öncesinde evlilik teklifleri yapılması için bu projeye başladık. Ancak pandemi ile birlikte projemiz sosyal sorumluluk projesine döndü. Pandemi nedeniyle yeni arayışlara başladık. Biz Düzce’de organizasyon işleri yapıyoruz. Pandemi işlerimizi olumsuz etkiledi ve insanların tedirgin oldukların ı fark ettik. Sonrasında iglo yapımına yöneldik. Böylece insanlara daha sağlıklı ve içlerinin rahat olabileceği bir ortam hazırlamak istedik. Şu anda çalışmamız ARGE aşamasında. Bittiğinde çok daha kullanışlı ve kolay kurulabilir hale getirmek istiyoruz. İglo her yerde kullanılabilir. Kamplarda çadır olarak, deniz kıyısında, fabrika bahçelerinde sigara içme odası veya çardak olarak ve kır bahçesi düğün salonlarında her masaya bir tane gelecek şekilde kullanılabilir. İglomuzu her yerde ve ortamda görmek en büyük dileğimiz” diye konuştular. Kurulumunun kolay olduğunu belirten Cezayirlioğlu, geliştirme sürecinin tamamlanmasının ardından seri üretime geçmeyi planladıklarını da dile getirdi.
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