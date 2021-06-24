Pandemi evde bırakınca, içindeki sanatçıyı keşfetti

--Bilent Büyüktarakçı'nın su kabaklarını delmesi, boyaması

--Bilent Büyüktarakçı röp.



( AYDIN ) AYDIN



- Aydın'ın Efeler ilçesinde yaşayan 55 yaşındaki memur emeklisi Bilent Büyüktarakçı su kabaklarına kurduğu atölyesinde hayat veriyor. Pandemi dönemi ile birlikte içindeki sanatçıyı ortaya çıktığını belirten Büyüktarakçı, su kabakları ile birbirinden güzel ürünler ortaya çıkartıyor. Geçmişte su taşımada kullanılan su kabakları günümüzde ince işçiliği ve süslemesiyle sanatseverlerin ellerinde yeniden hayat buluyor. Gün geçtikçe rağbetin arttığı süslemeli su kabakları Aydınlı Bilent Büyüktarafçı'yı da cezbetti. Adnan Menderes Üniversitesi Rektörlüğü'nden emekli olan Büyüktarakçı pandemi dönemi ile birlikte evde kalanınca, evinde bulunan su kabaklarını çeşitli figürler çizerek boyadı. Ortaya çıkarttığı eserler çevresindekiler tarafından beğenilen Büyüktarakçı daha sonra kurduğu atölyesinde su kabaklarını elektrik tesisatı döşeyerek gece lambaları başta olmak üzere birbirinden farklı şekillere büründürmeye başladı.

Evde kaldığı dönemde yeniden meslek sahibi olan Büyüktarakçı ürettiği ürünleri açtığı sosyal medya hesabından vatandaşların beğenisine sunuyor. "Ürettikleri çevresindekiler tarafından beğenilince motive oldu" Pandemi döneminde evde kaldığı süre içerisinde evinde bulunan su kabaklarını boyadığını ve ortaya çıkarttığı ürünlerin çevresindekilerce beğenilince motive olduğunu belirten Bülent Büyüktarakçı, "Bundan 2 yıl önce Adnan Menderes Üniversitesi Rektörlüğü'nden emekli oldum. Tüm dünyada da etkili olan Korona virüs ülkemizde de görülmeye başladığı dönemlerde sokağa çıkma kısıtlamaları başladı.

O zamanlarda evde bulunan su kabaklarımızın üzerine çiçek, böcek gibi resimler yaparak boyadım. Ortaya çıkan ürünler çevremdekiler tarafından beğenilince bu benim çok hoşuma gitti. Ben de bulabildiğim su kabaklarını alarak üzerlerinde değişik figürler çizmeye devam ettim. Asteriks ve Recep İvedik gibi film ve çizgi film karakterleri yaptım. Bunları arılar, uğur böcekleri ve Kapadokya balonları izledi. Daha sonra su kabakların Aydın'a uyarlayarak Aydın efelerini çizdim ve fes yaptım. Sağ olsun bunları gören arkadaşlarım bana destek olmaya ve satın almaya da başladı.

30-35 liraya mal ettiğim ürünleri 50 liraya satıyorum. Profesyonel değilim, tamamen amatörce üretim yapıyorum. Korona virüs ile birlikte ben de içimdeki sanatçıyı keşfettim. Benim gibi daha bir çok arkadaşımız bu pandemi döneminde kendi el emeklerini ortaya çıkarttı" dedi.

Su kabağından gece lambası yapımını anlattı Su kabağından gece lambasının nasıl yapıldığını anlatan Büyüktarakçı, "Öncelikle su kabağının dışını güzelce zımparalıyorum. Daha sonra üzerine ne yapmak istiyorsam onu çiziyorum ve matkapla aralıklı olarak deliyorum. Sonra içerisini oyarak çekirdeklerini çıkartıyorum. Sonrasında boyamaya geçiyorum. Kabak çok fazla boya çektiği için 2-3 kat boyama yapıyorum. Boyadan dolayı bazen delikler tıkanabiliyor onları tekrar açıp cilalıyorum. En son olarak da elektrik tesisatını döşeyip sonlandırıyorum" diye konuştu.

"İnsan üretince mutlu oluyor" Su kabaklarından ortaya çıkarttığı ürünleri gördükçe mutlu olduğunu kaydeden Büyüktarakçı şunları söyledi; "Biraz zahmetli bir iş ama tamamen hayal gücünüze bağlı. Çok değişik şeyler yapılabilir. Bir kabaktan bir ev, bir insan, bir hayvan ve bir film karakteri gibi farklı ürünler ortaya çıkartıyorum. Bu işi satayım kar edeyim diye yapmıyorum, insan ürettiği zaman mutlu oluyor sadece olay bu. İnşallah en kısa zamanda Korona virüs salgını sona erer, kısıtlama günler tamamen biter daha güzel günlerde daha güzel ürünler üretirim" (MU-OD-

