Pandemi en çok onları etkiledi, 7 aydır açılmayı bekliyorlar

-Hamamın içinden detaylar

-Tokat’ta 181 yıldır hamamcılık yapan ailenin 5. kuşak temsilcisi Mustafa Durmuş, röp

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( TOKAT ) TOKAT



- Türk hamam geleneğinin yaşatıldığı Tokat’ta, pandemi dolayısı ile 7 aydır kapalı olan hamamların açılması bekliyor. Yurt gelinde hamamcılar pandemi dolayısı ile zor günler geçiriyor. 7 aydır kapısına kilit vurulu olan hamamlarda çalışan tellakların birçoğu iş kolunun değiştirmeye başladı.

Tokat’ta 181 yıldır hamamcılık yapan ailenin 5. kuşak temsilcisi Mustafa Durmuş, uzun süre kapalı olmaları nedeni ile tellakların başka meslekler bularak çalıştığını belirterek, “Benim elemanların birçoğu inşaatlarda, bulabildikleri yerlerde işe başladılar. Yeniden o işçileri istihdam etmek de zor olacak. Bu meslekte öyle sıradan vatandaşı getirip de çalıştıracağımız bir meslek değil. Bir masaj, bir kese öyle hemen birden bire onu öğrenemiyorsun, kolay da değil “ dedi.

“Hamamlar ilk defa uzun süre kapalı kaldı” Durmuş, ilk defa hamamların bu kadar süre kapalı kaldığına dikkat çekerek, “Ecdat Osmanlı da dahil Cumhuriyet devletimiz de dahil hamamlar bu kadar süre kapalı kalmamıştır. Ülkemizde hamamlar 7 aydır kapalı. Çok sıkıntılı bir dönem geçiriyoruz. Türkiye genelinde bin civarında işletmecimiz var. Bir 5 bin civarında çalışanımız var. Çok perişan haldeler. Bir an önce iş yerlerimizin açılmasını tekrar eskiye dönülmesini dört gözle bekliyoruz” diye konuştu.

Hamam denilince 'Tokat' akla geliyor Osmanlı'dan bu yana gelen Türk hamam geleneğini Tokat’ta yüzyıllardır yaşatılıyor. 1730 Patrona Halil isyanında Padişah 1'inci Mahmut'un emriyle o dönem hamamların işletmeleri Tokatlılara devredildi. Zamanla bu kültürün yaygınlaşması ile birlikte Tokatlılar hamamcılığı meslek haline getirdi. Yurt gelinde yüzde 80’ne yakının Tokatlı olduğu hamamcıların kültürü yaşatmaya çalışıyor. Baba mesleğini yaşayan Durmuş, "Hamam demek temizliktir. Ecdat bu temizliğe şimdiki insanlarımızın olduğu gibi çok önem veriyormuş. Ecdadımız cami yanına mutlaka bir hamam yaptırmıştır. Bu Türkiye'deki bütün vilayetlerimizde vardır. Vatandaş gelir hamamda göbek taşında yatar dinlenir. Ondan sonra da bir kese olur. O bir yıkanmayla bir iki hafta rahat bir nefes alır, rahat eder. Hamamdan sonra kendisini yeniden doğmuşum gibi hisseder” ifadelerini kullandı. Hamam kültürünün yeni nesille birlikte farklılaştığını ifade eden Durmuş, “Batı'da örneğin İstanbul'da, İzmir'de, Bursa'da yeni gençlerimiz bu kültürü başka şekilde kullanmaya başladılar. Havuzdur, saunalar veya SPA’lar yapıldı. Orada havuzlara giriyorlar, kafeteryada dinleniyorlar. Ama Anadolu'da daha farklı. Buradakiler daha güzel insanı dinlendiriyor. Göbek taşına yatacaksın dinleneceksin. Ondan sonra da güzel kese ne olacaksın” diye konuştu.

(Nİ-AŞ-Y)

