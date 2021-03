-Müzik aletlerini inceleyip kullananlar

- Kütahya'da pandemi döneminde müzik aletlerine ilgi arttı. Bazı vatandaşlar, sokağa çıkma kısıtlaması ile evde geçirdiği vakitlerinde müziğe yöneldi. Pandemi döneminde en çok bağlama ve gitar satışlarının attığını ifade eden müzik aleti satıcısı Ünsal Salün, "Satışlarımız şu an istediğimiz seviyede olmasa da evde çalınacak müzik aletleri ilgi görüyor" dedi.

Salün, evde geçen vakitlerde vatandaşların ilgisine göre, bir müzik aletine yöneldiğini ve uygulamalar ile de bu yeteneğini geliştirdiğini dile getirdi. Salün, “Pandemi ile birlikte vatandaşların müzik aletlerine olan ilgisi arttı. Vatandaşlar interaktif ve sosyal alanlardaki eğitim videoları ile bu yeteneklerini desteklemek istiyorlar. Enstrümanları görmek isteyen vatandaşlar kısıtlamanın olmadığı günlerde müzik marketlere giderek onlara dokuyorlar ve yeteneklerine göre bir enstrüman alarak eğitim ve kurs faaliyetleri ile müziğe bir adım atmış oluyorlar. Bu durum ilk öğretim seviyesinden başlayıp üst yaş sınırı olmaksızın ilgi artıyor. Pandemi öncesi alt yaş guruplarında olan müziğe ilgi her yaş gurubuna hitap etmeye başladı.

Müşterilerimizde ki sohbetlerde bunun temelinde ise pandemi döneminde evde geçen zamanda uğraş ve hobi amaçlı müziğe yönelme oluyor. Vurmalı, telli, nefesli, yaylı, tuşlu çalgılar olmak üzere her bölgeye göre farklılık göstermek ile birlikte bizim bölgemizde en çok piyano, bağlama, gitarlar ve nefesli çalgılar ilgi görüyor. Biz, müşterilerimize kendi yaş gurubuna göre önerilerde bulunuyoruz. Tuşlu çalgılar 6 yaş gurubuna hitap ederken telli, vurmalı çalgılar ise 10 yaş ve üzerine daha uygundur. Enstrümanlar ise yapıldıkları malzemeye göre farklı fiyatlara sahip. Bağlama fiyatları 200 TL'den başlıyor. Tuşlu çalgılar bin, org ve piyanoda ise 3 TL'den başlayıp 15 bin TL'ye kadar çıkıyor" ifadelerini kullandı.



