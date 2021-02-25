Pandemi döneminde mesleki eğitimin değeri anlaşıldı

-Süleyman Akgül konuşma



( BARTIN ) BARTIN



- Pandemi döneminde mesleki ve teknik eğitim okullarının üretime katkıları ve desteğinin açıkça görüldüğü ifade eden İşyeri Tabanlı Mesleki Eğitim Daire Başkanı Süleyman Akgül, bu süreçte mesleki teknik eğitimin değerinin daha iyi anlaşıldığını söyledi.



Bartın’da düzenlenen ‘Mesleki Eğitimi Tanıtma ve Yaygınlaştırma Projesi (MEYTAP)’ toplantısında konuşan İşyeri Tabanlı Mesleki Eğitim Daire Başkanı Süleyman Akgül, Pandemi döneminde mesleki ve teknik eğitim okullarının üretime katkıları ve desteğinin açıkça görüldüğü söyledi.



Akgül konuşmasında yeni mevzuat ve düzenlemelerle birlikte meslek liselerinde de mesleki eğitim merkezi programlarının açılabildiğini ifade ederek, “Bu program ve toplantılarımızın amacı eğitim-istihdam ilişkisinde mesleki eğitim merkezlerimizin aktif rol almasını amaçlamaktadır. Yeni mevzuat düzenlemeleriyle meslek liselerimizde mesleki eğitim merkezi programı açabiliyoruz. 600’ün üzerinde okul ve programında mesleki eğitim merkezi programlarını yürütüyoruz. Bakanlığımızın eğitim programları 2023 eğitim vizyonumuzla birlikte yeniden değerlendirdi. Mesleki ve teknik eğitime verilen değer artırıldı. Bunun meyvelerini zaten son bir yıllık salgın sürecinde mesleki ve teknik eğitim okullarımızın üretime katkıları, karşılaştığımız duruma vermiş oldukları desteği toplum olarak gördük. Pandemi süreci toplumda mesleki teknik eğitimin değerinin daha iyi anlamasına neden oldu.” dedi.

Mesleki eğitim merkezlerinin ortaöğretim kurumu statüsü kazandığının da altını çizen Akgül, “Mesleki ve teknik eğitim okullarımız içerisinde 2023 vizyonunda belirlediğimiz 7 hedef ve 33 eylem içerisinde mesleki eğitim merkezlerimiz özelinde bazı çalışmalar gerçekleştirdik. Örneğin mesleki eğitim merkezlerimiz yaygın eğitim kurumu olarak faaliyet gösterirken yaptığımız bazı düzenlemeler ile hem ortaöğretim kurumu oldular hem de zorunlu eğitim kapsamına alınarak öğrencilerimizin özlük haklarında iyileştirmeler gerçekleştirildi.

Ayrıca teşvik mekanizmaları oluşturularak işletmelerimiz açısından bazı avantajlar da sunuldu. Burada bulunuş amacımız mesleki ve teknik eğitimdeki bu paradigma değişikliğinin sektörle, eğitim camiası ile paylaşmak. Bu alanın alt yapısını güçlendirmek anlamında daha başka neler yapabiliriz bunlarla ilgili görüş alışverişlerinde bulunmak. Bu sistemin sektör ve işletmeler açısından daha yaygın kullanılmasını sağlamaktır.” İfadelerini kullandı. (BB-



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