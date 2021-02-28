Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
28 Şubat 2021 Pazar günü yayınlandı
Pandemi döneminde fuhuş operasyonu: 12 gözaltı

Pandemi döneminde fuhuş operasyonu: 12 gözaltı

Araçların gelişi

Fuhuş Operasyonu Fuhuş 

-Şüpheliler getirilmesi
-Genel detaylar

( ORDU )- Ordu’da düzenlenen fuhuş operasyonunda biri yabancı uyruklu 3 kadın ile 9 erkek gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi ORDU

- Ordu’da, pandemi döneminde düzenlenen fuhuş operasyonunda 3’ü kadın toplam 12 kişi gözaltına alınarak, adliyeye sevk edildi. Edinilen bilgiye göre, Ordu İl Emniyet Müdürlüğü’ne Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri tarafından, pandemi kurallarını hiçe sayarak, fuhuş yapanlar teknik takibe alındı. Adres ve kişiler üzerinde yapılan teknik takibi sonucu ekipler, titizlikle düzenlediği operasyonda, biri yabancı uyruklu 3 kadın ile 9 erkek şahsı gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, güvenlik önlemleri eşliğinde Fatsa Adliyesi’ne sevk edildi. Şüphelilerin adliyedeki sorguları sürüyor.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Fuhuş yapan Gürcistanlı kadın bakın nereden çıktı!Fuhuş yapan Gürcistanlı kadın bakın nereden çıktı!
Birkan'ın talibi gelin adayı da eskort çıktı!Birkan'ın talibi gelin adayı da eskort çıktı!
Fuhuştan yakalanan kadında hastalık çıktı!Fuhuştan yakalanan kadında hastalık çıktı!
Fuhşa zorlanan yabancı uyruklu kadınlar operasyonla kurtarıldı!Fuhşa zorlanan yabancı uyruklu kadınlar operasyonla kurtarıldı!
Futbolcu transfer eder gibi hayat kadını transferiFutbolcu transfer eder gibi hayat kadını transferi
Eskort sitesi sahtekarlığıyla 5 kadın milyonları vurduEskort sitesi sahtekarlığıyla 5 kadın milyonları vurdu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı