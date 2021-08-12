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Pandemi döneminde evde internetten ders videoları izleyerek YKS sınavında Türkiye 31’incisi oldu
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12 Ağustos 2021 Perşembe günü yayınlandı
Pandemi döneminde evde internetten ders videoları izleyerek YKS sınavında Türkiye 31’incisi oldu

Pandemi döneminde evde internetten ders videoları izleyerek YKS sınavında Türkiye 31’incisi oldu

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-diğer detaylar

( SİVAS -ÖZEL) SİVAS

- Sivas’lı 20 yaşındaki Hikmet Sinan Çakmak, pandemi döneminde evde internetten ders videoları izleyerek YKS sınavında Türkiye 31’ncisi oldu Ankara’da yaşayan 20 yaşındaki Hikmet Sinan Çakmak, 2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavında(YKS) büyük bir başarı elde etti. Çakmak, Korona virüsü pandemi dönemini avantaja çevirerek evinde odasına kapanıp yoğun bir çalışma sürecine girdi. Sinan Çakmak, internette yayınlanan ders videolarını izledi. Azim ve kararlıkla ders çalışan Çakmak, 2021 YKS sınavı sözel alanda Türkiye 31’ncisi oldu. Aynı zamanda özel bir üniversitede ekonomi bölümü okuyan Hikmet Sinan Çakmak, elde ettiği başarının sevincini yaşıyor. Dezavantajı avantaja çevirdi YKS’de derece yapan Hikmet Sinan Çakmak, “Bu derecenin gelişi aslından uzun bir sürece dayanıyor. Askında ben 2020 YKS sınavına girdim. O sınavda hedefim ilk 100’e girmekti maalesef bunu başaramadım. Benimde kafaya koyduğumu yapan bir özelliğim var. Tekrar girdim sınava. 2021 YKS sınavında sıralamada 31’nci oldum. Birçok kişi pandemi döneminde biz evde sıkılıyoruz, hiç aklımızı veremiyoruz’ diyor. Özellikle motivasyonun çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bunu da azim ve kararlılıkla birleştirince başarıda kaçınılmaz bir noktaya geliyor. Bu korona dönemi büyük bir dezavantaj yaratıyor hepimiz için. Bu dezavantajları ben kendi adıma avantaja çevirebildiğimi düşünüyorum. Okula gidip helme süresini kısaltması açısından daha uzun süreler yoğun bir motivasyonlar ders çalışmak açısından büyük bir artısı olduğunu düşünüyorum bu korona döneminin. Her ne kadar hepimizin canını sıkan bir dönem olsa da. Bunun da tabi başarıma hatırı sayılır bir katkısı olduğunu düşünüyorum’’ dedi.
Ders videoları izledi Çakmak, “Yüz yüze eğitimin birçok avantajı var. Ama ben okuyarak ve dinleyerek de öğrenebiliyorum. Ben bu yüz yüze eğitiminde olmamasını bir avantaj olarak kullanabildiğimi düşünüyorum. Özellikle sözel derslerdeki internette bulunan ders videolarını izleyerek hatta çarpı 2-3 hızlarda izleyerek daha yoğun ve verimli bir eğitim temposuna girdim. Bu da bana bir avantaj olarak yansıdı’’ diye konuştu.

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