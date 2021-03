Pandemi döneminde evcil hayvana ilgi arttı

--Diğer detaylar

--Gültekin Atalan röportaj



( KAYSERİ )- ERÜ Hayvan Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Gültekin Atalan:- “2020 yılında hasta sayımız azalmakla birlikte toplam 14 bin 562 hasta geldi” KAYSERİ



- Pandemi sürecindeki çalışmaları ve vaka sayıları ile ilgili bilgiler veren ERÜ Veteriner Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi(Hayvan Hastanesi) Başhekimi Prof. Dr. Gültekin Atalan, pandemi döneminde evcil hayvan besleme oranlarının arttığını belirterek, “2020 yılında hasta sayımız azalmakla birlikte toplam 14 bin 562 hasta geldi” dedi.

2020 yılında kabul edilen hasta sayısında bir miktar düşüş yaşandığını söyleyen Prof. Dr. Gültekin Atalan, “2020 yılında ERÜ Veteriner Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanemize tedavi ve operasyon amaçlı kabul ettiğimiz hayvan sayısı toplam 14 bin 562 adettir. Bunların 7 bin 321 tanesi kedi, 5 bin 158 tanesi köpek, bin tanesi buzağı, sığır ve geri kalanı da egzotik hayvanlardan oluşmaktadır. Toplam kabul edilen hasta hayvan sayısı yıllara göre olan artış dikkate alındığında, bir miktar düşüş olduğunu söyleyebiliriz 2020 yılı için. Bu düşüşün nedenleri arasında malum pandemi dolayısıyla ülkemizde kısıtlamaların olması ve yine kamu kuruluşlarında çalışma saatlerinin azalması bir neden olarak söylenebilir. Diğer bir neden ise, normalde her yıl ortalama kabul ettiğimiz 3 veya 4 bin sayısı arasında değişen buzağı ve büyükbaş hayvan sayısında dramatik bir düşüşün olmasıdır. Buzağı ve büyükbaş hayvan sayısı, 2020 yılı için bin adet civarına kadar düşmüştür” dedi.

“Pandemide pet hayvanlarında ilginç bir artış oldu”Kısıtlamanın etkisi ile insanlarda pet hayvan besleme eğiliminin arttığını söyleyen Atalan, “Hastanemize kabul ettiğimiz hayvanlar arasında ilginç bir şekilde pet hayvanlarının sayısında belirgin bir şekilde artış olduğunu söyleyebiliriz. Sahada çalışan diğer meslektaşlarımız ile de görüştüğümüzde, benzer pet hayvanlarındaki artışları onlar da teyit etmektedirler. Buradan şu sonucu çıkarabiliriz, pandemi ve kısıtlamanın etkisi ile evde hayvan besleme eğiliminde ciddi artış vardır. Pet hayvan besleme artışını, bize gelen fazla sayıda kastrasyon taleplerinden de anlayabiliyoruz. Hastanemizin temizlik ve dezekfeksiyon anlayışı her gün olduğu gibi, üst seviyede tutmaya gayret ediyoruz. Bu amaçla da temizlik ve dezenfeksiyon işlemleri sık ve günlük olarak yapılmaktadır” ifadelerini kullandı.“Hasta kabulünde HES kodu zorunluluğumuz var”Acil müdahale isteyen hastaların dışında hastaneye gelen hasta sahiplerinin HES kodlarının hazır bulundurulması gerektiğini söyleyen Gültekin Atalan, sözlerine şu şekilde devam etti:“Hastanemize güçlü akademik kadromuzla 7/24 hizmet vermekteyiz. Hastanemiz, her geçen gün yeni donanımlar ile büyümeye ve gelişmeye devam etmektedir. Yine çok yakında büyükbaş hayvan hastanemizin temelini de atacağız. Böylece hizmet kalitemizi daha da arttıracağız. Hastanemize kabul ettiğimiz hastaların sahiplerini HES kodu sorgulaması ile içeri almaktayız. Dolayısıyla hasta sahiplerimizin buraya gelmeden önce HES kodlarını hazır bulundurmalarını rica ediyoruz. Tedaviye ihtiyacı olan hastalarımızı doğrudan kabul ediyoruz fakat aşılama ve diğer işlemler için gelen hastalarımızın da yine randevu alarak bize gelmelerini rica ediyoruz.”



loading...