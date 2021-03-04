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04 Mart 2021 Perşembe günü yayınlandı
Pandemi döneminde 'elektronik kaynak' kullanımı 4 kat arttı

Pandemi döneminde 'elektronik kaynak' kullanımı 4 kat arttı

Kütüphane drone görüntüsü

Tron Kütüphane Lyon Online Öğrenciler 

-Kütüphaneden detaylar
-Öğr. Gör. Ethem Olukcuoğlu röportaj
-Genel detaylar

( SAMSUN -ÖZEL) SAMSUN

- Pandemi süreci ile birçok hizmetin elektronik olması kütüphaneleri de elektronikleştirdi. Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı Öğr. Gör. Ethem Olukcuoğlu, “Elektronik kaynak kullanımları 3-4 kat arttı” dedi.
Kısıtlama süreci ile kapatılmalarına rağmen kütüphanelere olan taleplerde azalma olmadı. Ziyaretçi kabul edemeyen kütüphaneler ise kaynakları elektronik ortam üzerinden kullanıcılarına sunuyor. Karadeniz’in en büyük üniversite kütüphanesi olan OMÜ Kütüphanesi de milyonlarca elektronik kaynağı ile büyük bir talebi karşılıyor. Kullanıcıların basılı kaynaklar yerine elektronik kaynakları tercih ettiğini belirten OMÜ Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı Öğr. Gör. Ethem Olukcuoğlu, “Elektronik kaynak kullanımları 3-4 kat arttı diyebilirim. Pandeminin başlangıcı ve hala devam eden online eğitim sürecinde kullanıcılarımız basılı kaynaklardan çok elektronik kaynaklara tercih ettiler. Elektronik dergiler, kitaplar, tezler, interaktif kaynaklar, 3 boyutlu atlaslar gibi elektronik kaynaklara ve online danışma hizmetlerimize rağbet oldukça arttı” diye konuştu.
Pandemi ile yaşanan değişimlerden OMÜ Kütüphanesi'nin de etkilendiğini söyleyen Olukcoğlu, “Pandemiden sonra hayat formlarında birçok değişiklik oldu. Bunlardan bir tanesi de Ondokuz Mayıs Üniversitesi Kütüphanesi'nin kullanıcılara sunduğu hizmetlerden örneklendirilebilir. Pandemi boyunca öğrencilerimize, akademisyenlerimize süreç içerisinde mağdur olmamaları için elektronik ortamda hizmetler verilmeye başlandı. Online kaynaklara ağırlık verildi.
Yurt dışından birçok önemli kaynaklar, bilimsel yayın evlerine ait içerikler ile anlaşıldı ve hala devam eden erişimler sağlandı. Bununla birlikte mesai saatlerine bağlı kalmaksızın bütün personelimiz elektronik ortamda anlık iletişim araçları ile öğrencilerimize, akademisyenlerimize bilgi, belge ve kaynak taleplerini karşılayarak eğitim ve öğretime yardımcı oldular” şeklinde konuştu.
“Karadeniz’in en büyük üniversite kütüphanesi” OMÜ Kütüphanesi'nin Karadeniz’in en büyük üniversite kütüphanesi olduğunu ifade eden Olukcuoğlu, “Pandemi sürecinde kütüphane personeli evinde çalıştığı zamanlarda mesai saatlerine bağlı kalmaksızın e-posta yoluyla gece 02.00’de bile kullanıcılarımızın ihtiyaçlarını karşıladılar. Bu süreçte kütüphanelere çok önemli bir görev düşmüştü çünkü eğitimin uzaktan eğitim şeklinde olması fiziksel ortamlar kapalı olduğu için kullanıcılarımızın mağdur olmaması gerekiyordu. Biz Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı olarak bütün önlemlerimizi almıştık. Dünyadaki önemli kaynakları bünyemize kattık. Özellikle elektronik ortamdaki danışma hizmetlerinin bu süreçte çok önemli bir rol oynadığını söyleyebilirim. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Kütüphanesi şu anda Karadeniz’in en büyük üniversite kütüphanesi. Bununla birlikte Türkiye’deki önemli kütüphaneler arasında yer alıyor. Hizmetlerimizi günün şartlarına göre geliştiriyoruz" ifadelerini kullandı.
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