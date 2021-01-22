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22 Ocak 2021 Cuma günü yayınlandı
Pandemi döneminde bin 107 vatandaşa evde temizlik hizmeti verildi

Pandemi döneminde bin 107 vatandaşa evde temizlik hizmeti verildi

Ekiplerin temizlik çalışması detay

( İSTANBUL ) İSTANBUL

Sosyal Belediyecilik 


- Esenyurt Belediyesi’nin, sosyal belediyecilik kapsamında ilçede yaşayan engelli ve 65 yaş ve üzeri vatandaşlara verdiği evde temizlik hizmetinden, pandemi sürecinde bin 107 vatandaş faydalandı. Esenyurt Belediyesi, ilçede yaşayan engelli ve 65 yaş ve üzeri vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyor. Temizlik İşleri Müdürlüğünün, 65 yaş ve üzeri vatandaşlar olmak üzere engelli ve bakıma muhtaç kişiler için verdiği evde temizlik hizmetinden, pandeminin başladığı Mart ayından bu yana bin 107 vatandaş yararlandı. Vatandaşlar, sosyal belediyecilik anlamında hayatlarına dokunan bu hizmetten memnun olduklarını dile getirdi. “Hizmetten çok memnunum” Evde temizlik hizmetinden yararlanan Cemal Bektaş, “Bu hizmetten çok memnunum. Evimi güzel güzel temizliyorlar, ellerine sağlık bundan iyisi can sağlığı. Allah razı olsun kendilerinden” dedi.

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