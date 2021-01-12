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12 Ocak 2021 Salı günü yayınlandı
Pandemi dönemi hayatını yaptığı maket evlere sığdırdı

Pandemi dönemi hayatını yaptığı maket evlere sığdırdı

- Atık malzemelerden maket ev yapması

Esnek Çalışma Eve Dönüş 

-- Detay ve genel görüntüler
-- Baba ve kızıyla röportajlar

( ERZİNCAN ) - ERZİNCAN

- Erzincan'da Karayolları 164. Şube Şefliğinde görevli 41 yaşındaki Birkan Söyleyici, dışarıdan ve marangozlardan topladığı atık malzemeleri evinin bodrumuna kurduğu atölyede işleyip birer maket eve dönüştürüyor. Karayollarında görevli Birkan Söyleyici, dışarıdan ve marangozlardan topladığı atık malzemeleri, evinin bodrumuna kurduğu atölyede her biri birbirinden farklı maket evler inşa ediyor. Söyleyici, ilk olarak kızının oyuncak ev isteği üzerine kendi imkânlarıyla evinin bodrum katını atölyeye çevirerek atık malzemelerle maket ev yapmaya başladı.
Korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle evinde geçirdiği günlerin büyük bölümünü evinin bodrumuna kurduğu atölyesinde geçiren Söyleyici, bugüne kadar birbirinden farklı birçok ev üretti. Yaptığı evleri pandemi süreci sonrasında sergiye çıkarmak istediğini belirten Söyleyici, “Bu çalışmaya kızımın benden bir tane oyuncak ev istemesi üzerine başlattım. Daha sonra tamamen kullanılmayan, çöpe atılan atık malzemeleri kullanarak bu evleri yaptım. Kendime evimin bodrumunda küçük bir atölye kurdum. Planlı projeli başlanmış bir iş değildi bu, çünkü göründüğü gibi hiçbir ev birbirine benzemiyor.” dedi.
Marangozların çöpe attıkları, kullanmadıkları ağaçları ve ahşap malzemeleri toplayarak atölyesine getirdiğini ifade eden Söyleyici, “Elimdeki topladığım malzemelere göre çalışıyorum. Kızımın fikirlerini alıyorum. Çünkü bunlar tamamen hayal ürünü. Yaptığım evlerin boyutuna ve işçiliğine göre bir 1-3 ay arasında bir evin yapımını tamamlıyorum. Pandemi kısıtlamaları ve esnek çalışma durumumuzdan dolayı evde boş oturmak yerine kurduğum atölyede hobi olarak yapıyorum ve kendimi geliştirmeye çalışıyorum.” diye konuştu.
Söyleyici’nin bu işe başlamasına vesile olan kızı Nurefşan Söyleyici ise, “Öncelikle babama bu işi ben başlattım. Oyun oynamak için bir tane ev istedim ve bana çok büyük ev yaptı. Daha sonra bunu kurduğu atölyede geliştirdi. Ben de salgın nedeniyle evde kaldığımız süre boyunca hem burada evlerle oynuyorum hem de babama yardım ediyorum.” dedi.
(EFS-AA)
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