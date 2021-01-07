Pandemi demediler, doğalgaz borcu olan otelin sayacını söktüler

-Boş otelden görüntüler

-Otel yetkilisi Mustafa Karayel röp

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( İSTANBUL -ÖZEL)-Otel yetkilisi: "Gazımızı keserlerse biz borçlarımızı nasıl ödeyeceğiz" İSTANBUL



- Pandemi döneminde iş yapamadığı için doğalgaz borcu ödenemeyen Sultanahmet’teki bir otelin sayacı söküldü. Otel yetkilisi Mustafa Karayel, “Gazımızı elektriğimizi keserlerse biz borçlarımızı nasıl ödeyeceğiz? Çıkar yol bulamadık” dedi.

Dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını otelcileri de olumsuz etkiledi. İstanbul’un turist yoğunluğunun en fazla olduğu noktalardan biri olan Sultanahmet’te oteller pandemi döneminde iş yapamaz hale geldi. Sultanahmet’te bulunan bir otelin ise doğalgaz borçları ödenemediği için İGDAŞ ekipleri tarafından sayacı söküldü. Bölgede bulunan bir çok otelin de borçları yüzünden sayacı söküldüğü öğrenilirken otel yetkilileri mağduriyetin giderilmesini istiyor. “Bu kötü dönemde gelip sayacımızı söküp gitmişler” Konuyla ilgili konuşan Sultanahmet’teki otelin yetkilisi Mustafa Karayel, “Pandemi başladığından dolayı işletmemizde bir gelir elde edemiyoruz. Aylardır kapalıydık. Bu kötü dönemde esnaf işletmelerini çalıştıramıyor. Üzerimizdeki baskıdan da kurtulamıyoruz. Bu kötü dönemde gelip sayacımızı söküp gitmişler. Yetkililerden destek bekliyoruz” dedi.

“Biz borçlarımızı nasıl ödeyeceğiz?” Yaklaşık 10-11 bin lira gibi bir borçlarının olduğunu belirten Karayel, “Müşteri potansiyeli de çok az. Yapılandırmayla ilgili bir başvuruda bulunmak istiyoruz. Kendilerini bizim yerimize koysunlar. Bu kötü dönemde ne yapmamızı bekliyorlar? Aç mı kalalım? Sokaklara mı düşelim? Gazımızı elektriğimizi keserlerse biz borçlarımızı nasıl ödeyeceğiz? Çıkar yol bulamadık. Buradaki 3-5 esnaf mağdur durumda. Onların da sayacı sökülmüş” diye konuştuk.



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