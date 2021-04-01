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01 Nisan 2021 Perşembe günü yayınlandı
- Pandemi Antlaşması'na 24’den fazla ülke katıldı

- Pandemi Antlaşması'na 24’den fazla ülke katıldı

DSÖ toplantısında detay görüntüler,

Taahhüt Basın Toplantısı Toplantı Uluslararası Rektör 

-Genel direktör açıklaması
-Fahrettin koca

( CENEVRE ) CENEVRE

- Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, 24’den fazla ülkenin Pandemi Antlaşması'na katıldığını açıkladı.
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus düzenlediği basın toplantısında, 24’den fazla ülkenin Pandemi Antlaşması'na katıldığını belirterek, “Bu hafta G20, G7 ve her bölgeden 25'ten fazla lider Pandemi Antlaşması fikrinin arkasında birleşti. Daha fazla liderin, dünyayı güvende tutmak için nesiller arası bir taahhüt olacak olan Pandemi Antlaşması çağrısına katılmasından memnunum" ifadelerini kullandı. Ghebreyesus ve Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel, gelecekte yaşanabilecek pandemilere karşı işbirliğinin geliştirilmesi için uluslararası bir antlaşma çağrısında bulunmuştu. Pandemi Antlaşması'nda yer alması gereken önemli bir hususun, sağlık sistemleri direncinin özü olan daha güçlü bir sağlık iş gücü olduğunu kaydeden Ghebreyesus, "Etkili bir sağlık iş gücü, sağlık sistemlerimizi pandemiye karşı korumak için kilit bir unsurdur. Sağlık ve bakım çalışanları, Covid-19 salgınına verilen yanıtın ön saflarında yer alıyor ve hepimizi korumada kritik bir rol oynuyorlar" dedi.
COVAX ile 35 milyon doz aşı teslim edildi COVAX programı aracılığıyla 35 milyon aşı dozunun teslim edildiğini belirten Ghebreyesus, gelir düzeyi ne olursa olsun, tüm ülkelere Covid-19 aşısına eşit erişim sağlamayı amaçlayan küresel girişim olan COVAX’ın 78'den fazla ülkeye 35 milyon doz Covid-19 aşısı teslim ettiğini duyurdu. Aşı sermayesi ve bulunabilirliği konusunda hala ciddi zorlukların yaşandığını kaydeden Ghebreyesus, "Geçen hafta, DSÖ Acil Kullanım Listesi'ne sahip Covid-19 aşısı dozları olan ülkelere, 10 milyon dozu hemen COVAX ile paylaşmaları için acil bir talepte bulundum. Birbirimize karşı bir yarışta değiliz, virüse karşı bir yarış içindeyiz" açıklamasında bulundu. DSÖ’den Türkiye övgü Ghebreyesus, basın toplantısına çevrimiçi olarak katılan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'yı söz almaya davet ederken ise, Türkiye'nin 2021'in Uluslararası Sağlık Çalışanları Yılı olmasının güçlü bir kahramanı olduğunu ifade etti.

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