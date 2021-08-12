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- Pandaların oyunu ilgi topladı
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12 Ağustos 2021 Perşembe günü yayınlandı
- Pandaların oyunu ilgi topladı

- Pandaların oyunu ilgi topladı

Pandaların oyunu

( PEKİN ) PEKİN

Panda Yavrusu Altın Panda 


- Çin’de 3 sevimli pandanın güneşin altındaki birbiriyle oyunu ilgi topladı. Çin'in kuzeybatısındaki Shaanxi eyaletinde bulunan Qinling Dev Panda Yetiştirme ve Araştırma Merkezi'ndeki üç panda yavrusu güneşin atlında oyun oynadı. Qin Xiu, Qin Yun ve Qin Hua adlı pandaların oyunu büyük ilgi topladı. Üç sevimli panda dakikalarca birbirleriyle oynayarak eğlendi.
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