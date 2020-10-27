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27 Ekim 2020 Salı günü yayınlandı
Pancar yüklü traktörün römorku devrildi

Pancar yüklü traktörün römorku devrildi

Kuzey Marmara Otoyolu’nun geçtiği köprü

Karya Allah 

-Devrilen römork
-Traktör sürücüsü röp
-Mahalle sakini röp

( SAKARYA ) SAKARYA

- Sakarya’nın Akyazı ilçesinde Kuzey Marmara Otoyolu’nun geçtiği köprüde pancar yüklü traktörün römorku devrildi. Kaza, Akyazı ilçesi Osmanbey Mahallesinde Kuzey Marmara Otoyolu’nun geçtiği yeni yapılan köprüde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, A.Ş. idaresindeki 54 HH 758 plakalı pancar yüklü traktörün ikinci römorku köprüye çıktığı esnada koparak devrildi. Meydana gelen kazada ölü yada yaralanan olmazken traktör sürücüsü A.E., “Köprü dik olduğu için römorku geri çekti ve kaza yaşandı. İnşallah başka kaza olmaz" dedi.
Kazanın ardından yola dökülen pancarlar, vatandaşlar tarafından toplandı. (OK-
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